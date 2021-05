Markant dom for omfattende narkohandel

En 30-årig mand er idømt otte års ubetinget fængsel for omfattende narkohandel med Hvidovre som udgangspunkt.

Vestegnen - 26. maj 2021 kl. 14:42 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 30-årig mand er i Retten i Glostrup blevet idømt otte års ubetinget fængsel for omfattende narkohandel med udgangspunkt i Hvidovre. Samtidig er over 1,1 millioner kroner konfiskeret og en 29-årig hjælper er blevet idømt fem og et halvt års ubetinget fængsel i sagen.

Vestegnens Politi havde efterforsket mod de to mænd siden august sidste år og efterforskningen indikerede, at den 30-årige stod for omfattende handel med kokain og at den 29-årige hjalp ham.

I september foretog Vestegnens Politi ransagning af et hus i Hvidovre, som den 30-årige havde råderet over, og i den forbindelse fandt politiet cirka et kilo kokain. Efterforskningen fortsatte, og i slutningen af oktober blev de to mænd anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.

Den 30-årige var tiltalt for besiddelse af to kilo hash, besiddelse af den kokain, der blev fundet i huset, og for yderligere at have stået bag salg af ikke under syv kilo kokain rundt om i Storkøbenhavn.

Den 30-årige blev dømt for at have tjent over 1,1 millioner kroner på narkohandelen og derfor valgte retten at konfiskere et tilsvarende beløb, da dommen faldt i onsdag. Den 30-årige kan vælge at betale pengene selv, ellers vil staten sørge for, at beløbet kommer hjem.

- Otte års fængsel er en markant dom - men den 30-årige har også stået bag omfattende narkohandel, siger anklager Michelle Lindegaard, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Sagen blev kørt som en tilståelsessag. Den 30-årige tog betænkningstid i forhold til en eventuel anke af strafudmålingen, mens den 29-årige modtog dommen.