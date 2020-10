Markant corona-patruljering

- Vi fortsætter indsatsen og har også et særligt og målrettet fokus på de kommuner, hvor smittetrykket er størst. Vi er i et tæt og godt samarbejde med vores kommuner, som lige nu udfører en massiv og målrettet indsats, siger politidirektør Kim Christiansen fra Vestegnens Politi.

Den stigende smitte har ført til yderligere tiltag for at bremse smitten, blandt andet krav om øget brug af mundbind ligesom forsamlingsforbuddet er nedsat til 10 personer.

Hold fast – også til Halloween

I morgen er det som bekendt Halloween. Her vil der normalt være mange, der går rundt i nabolaget fra dør til dør og samler slik ind.

I år opfordrer sundhedsmyndighederne dog til, at man afstår fra dette, og anbefaler i stedet, at man kun samles nogle stykker, som i forvejen ser hinanden ofte.

Sundhedsmyndighederne fraråder således fakkeloptog og slikindsamling fra dør til dør, da det er aktiviteter, der øger smitterisikoen.

- Det er en opfordring, som vi fra politiets side bakker op omkring, Det er afgørende, at vi alle tager ansvar for at begrænse smittespredningen. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, og vi kan kun lykkes med det, hvis vi er fælles om det. Vi oplever, at langt de fleste følger myndighedernes anbefalinger - men vi er også klar til at håndtere sagerne i forhold til de enkelte, der ikke følger reglerne, siger politidirektøren.