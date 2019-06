Mangler tryghed: Børnehus lukker

- Vi har et ansvar for børnene. De skal have en god, tryg og udviklende hverdag i vores institutioner. Når vi ser på alle aspekter af driften i Rosenly, synes vi ikke det er tilfældet. Derfor synes vi, at det er mest fornuftigt at lukke institutionen. Det har ikke været nogen nem beslutning. Men Børnehuset Rosenly har været hårdt ramt, og det har sat sine spor. Det ved vi alle. Vi må konstatere, at det ikke er lykkedes at få skabt de forandringer, der er brug for, for at kunne levere den kvalitet, som vi ønsker i Albertslund Kommune. Nu må vi se fremad, og sørge for at børnene får et godt liv i nye institutioner i kommunen. Det samme gælder personalet, der i nye rammer skal finde en god hverdag, siger borgmester Steen Christiansen.