Mangler svar fra de unge

Fakta

- Sundhedsprofilen fra 2017 viste, at ca. 1/5 af de 16 til 24-årige i Region Hovedstaden har lav fysisk aktivitet.



- Halvdelen af de 16 til 24-årige sidder stille mere end seks timer dagligt, og ¼ af de 16 til 24-årige i Region Hovedstaden, som ikke er fysisk aktive i fritiden, og som ikke har støtte i omgivelserne til fysisk aktivitet, ønsker hjælp til at blive mere fysisk aktive.



- Tiltag: I Glostrup Kommune er der nu mulighed for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet gennem en Fritidsvejleder for børn og unge. Tilbuddet er et led i at styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed. Se mere på www.Glostrup.dk under Kultur og Fritid.



- Sundhedsprofilen 2017 viste også, at blandt de 16 til 24-årige i Region Hovedstaden drikker 17 % alkohol i hverdagen og 73 % drikker alkohol i weekenden.



- Tiltag: På tværs af 10 kommuner på Vestegnen og Sydamager er et samarbejde om unges fysiske og mentale sundhed indledt i partnerskab med bl.a. Ungdomsuddannelserne. Tiltaget hedder Klar livet - uden røg og rusmidler. www.klarlivet.dk



Kilde: Glostrup Kommune