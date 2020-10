Mangel på chauffører: - Der er bud efter pigerne

Se billedserie Lukas Jakobsen hjalp de unge, der prøvede simulatoren. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Vestegnen - 18. oktober 2020 kl. 11:40 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

At sidde bag rattet i en stor lastbil er for mange indbegrebet af maskulinitet. Og langt de fleste lastbilchauffører er da også mænd. Men det vil transportbranchen gerne lave om på. Der er nemlig mangel på chauffører og så har det vist sig, at kvinder kan være meget dygtige lastbilchauffører.

Fornylig rullede en kæmpe specialdesignet truck med indbygget lastbilsimulator ind foran Rødovre Ungecenter og eleverne i heldagsskolen blev budt indenfor. De fik både en tur i simulatoren og en masse viden om chaufførjobbet, blandt andet ved at besvare en quiz.

Konsulent Heine Schultz fra Transportens Udviklingsfond er med ombord og han fortæller, at man nu i fire år har rejst rundt på landets uddannelsesinstitutioner for at fortælle de unge om uddannelsen og at det har ført til en stigning i antallet af elever i godstransportbranchen. Friske tal fra Undervisningsministeriet viser da også, at man i 2018 oplevede den største tilgang til vejgodstransportuddannelsen. Her kom 1.172 ind på uddannelsen. Til sammenligning var det kun 682 der kom ind i 2012.

En fordobling af piger - Der er flere, der efterspørger elever og derfor er det vigtigt, at vi kommer ud og fortæller de unge om uddannelsen. Og det er rart at se, at det giver pote, at vi kommer ud på uddannelsesinstitutionerne, siger Heine Schultz. Han glæder sig også over, at der er kommet flere piger til på uddannelsen.

- Faktisk viser de sidste tal, at vi har fordoblet antallet af piger. Fra at det kun var to procent, er det nu fire procent af de studerende, der er piger, siger han.

- Vi har erfaring for, at piger kan blive rigtig dygtige chauffører. De kører ofte mere forsigtigt og så er de ofte mere kundemindede, siger han.

De unge fra Rødovre er især interesserede i at prøve simulatoren, som giver en meget virkelighedstro oplevelse af at køre i lastbil. Simulatoren er udstyret med speeder, bremse og rat samt en gigantisk forrude.

20-årige Lukas Jakobsen, som selv er chaufførlærling, står ved siden af mens de unge kører i simulatoren og giver den gode råd, fx når de bliver forskrækkede over, at en bil pludselig kører ind foran dem eller når svingene på vejen bliver for skarpe.

Fandt den rigtige hylde Lukas er en solstrålehistorie for transportbranchen. Han er godt i gang med uddannelsen og føler, at han har fundet den helt rigtige hylde.

- Man kan sige, at det lige er det job, jeg altid har drømt om, selvom jeg ikke selv var klar over det, siger han med et stort smil.

- Jeg begyndte ellers at læse til datatekniker med speciale i programmering, men fandt ud af, at jeg havde alt for meget krudt i røven. Jeg kunne ikke holde ud at sidde det samme sted i otte timer og besluttede at droppe ud. Så var jeg ude i noget med at blive buschauffør, men det var ikke lige mig. Så tog jeg to uger ud af kalenderen, hvor jeg tænkte mig godt om og da jeg lige havde fået kørekort og var meget glad for at køre, kom jeg frem til at lastbilchauffør ville være noget for mig. Jeg blev optaget på skolen og kom i praktik hos Alex Andersen (transportfirma, red.) Artiklen fortsætter under billedet

- Nu har jeg lige fået hele det store kørekort og jeg kører primært på Sjælland. Når jeg er færdig med uddannelsen, er mit ønske at komme til at køre i Norge, Finland og Sverige, fortæller Lukas.

Når man som ham tager uddannelsen som en fuld erhvervsuddannelse. tager den tre et halvt år. Heraf foregår en tredjedel af tiden på erhvervsskolen og resten af tiden på landevejene.

Linea Stenström og Anders Bird er to af de unge, der er med på besøget i lastbilen. Umiddelbart er det dog ikke den uddannelse, de drømmer om.

- Jeg vil gerne tage en uddannelse som kosmetiker på Next, men det lyder da meget spændende, at være chauffør siger Linea.

Anders Bird er endnu ikke klar over, hvad han vil.

- Jeg er ikke klar til at vælge uddannelse endnu, måske vil jeg fortsætte i 10, klasse, siger han, mens han tjekker efter, om han har udfyldt quizzen om lastbiluddannelsen korrekt.

Selvom mange af de unge fra 9. klasse endnu ikke har besluttet, hvilken uddannelse, de vil i gang med, lagrer den viden, de har fået om transportuddannelserne sig.

Gode erfaringer - Vi har virkelig gode erfaringer med at komme ud med trucken. Vi oplever, at eleverne synes, at det er en sjov og spændende måde at få kendskab til en branche på. Ved at eleverne selv får mulighed for at komme indenfor i førerhuset og prøve en tur i lastbilen tager vi dem ud af klasselokalet og giver dem en mere håndgribelig indsigt i jobbet som chauffør. Det kan øge kendskabet til transportbranchen, også for dem som allerede er afklaret med, hvad de skal efter 9.-10.klasse. Vi har nogle skoler, som vi skal besøge for fjerde gang, og køreplanen fortsætter til og med marts 2022, hvor vi stadig har til gode at besøge mere end 120 skoler rundt om i landet, siger Magnus Købke, der er projektchef i Transportens Udviklingsfond, som sammen med Godstransportens Udviklings- og Uddannelsesfond (GUU) står bag roadshowet.