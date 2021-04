Mangeårig drøm går i opfyldelse: Springhal på vej

Når tilbygningen står færdigt om et års tid, kan man for første gang dyrke springgymnastik i Brøndby Kommune.

- Der har været et meget langt tilløb til en springhal i Brøndby, så nu er jeg utrolig glad for, at vi skal i gang med byggeriet. Med Brøndbys første springhal får vores lokale idrætsliv et gevaldigt løft og det skaber nogle helt nye muligheder for bevægelse og fællesskaber, især for byens børn og unge, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.