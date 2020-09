Glostrup og Rødovre indsætter elbusser på to buslinjer.

Mange nye el-busser: Nul forurening og mindre støj

Klimavenlige busser, der støjer mindre.

Det bliver en realitet på flere buslinjer i Glostrup og Rødovre, efter et udbud, som Movia har gennemført i samarbejde med kommunerne.

I Glostrup og Rødovre glæder man sig over, at borgerne snart får et endnu mere miljøvenligt trans-portvalg med elbusser.

- I Glostrup ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling - også på transportområdet. Beslutningen om elbusser på linje 142 er en lille, men vigtig del af de løsninger, som vi arbejder med for at fremme mere bæredygtig transport og mobilitet. Omstillingen til elbusser gavner ikke kun klimaet, men også den enkelte borgers sundhed. Jeg glæder mig derfor over, at borgerne i Ejby, hvor bus 142 kører, næste år slipper for dieselbusserne og i stedet møder støjsvage og miljøvenlige busser på vejene, siger John Engelhardt, som er borgmester i Glostrup Kommune.

Også i Rødovre er der tilfredshed.

- Fremtidens trafik skal være grøn. Det handler ikke kun om, at vi skal passe på vores miljø og klima. Det handler også om vores sundhed. Luftforureningen fra blandt andet dieselkøretøjer kan være kræftfremkaldende og give nedsat lungefunktion, så man kan have svært ved at trække vejret. Vi har mange lungepatienter i Rødovre, som vi vil gøre alt, hvad vi kan for at beskytte, siger Rødovre Kommunes borgmester Britt Jensen.

Glostrup og Rødovre indsætter elbusser på to buslinjer. Det gælder buslinjerne 142 og 145. Hermed får Glostrup og Rødovre kommuner sine første elbusser.

Kommunernes nye elbusser er emissionsfri, hvilket betyder, at de lokalt hverken forurener med CO2, NOx eller partikler. Busserne kommer også til at støje mindre, hvilket kan mærkes både inde i bussen og udenfor.

Det er mobilitetsselskabet Movia, der har udbudt busdriften for kommunerne. Administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, ser dem som foregangskommuner, der vil drive på en beslutning om emissionsfrie busser, som kan brede sig til mange andre kommuner i Movias område.

- I Movias mobilitetsplan kører alle vores busser fossilfrit i 2030, og mindst halvdelen af dem kører på el. Vores flextrafik kører udelukkende i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal som kommunerne nu sender om, at klimamål og ambitioner er relevante uanset geografi, siger Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.