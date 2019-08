Se billedserie Der var stor interesse for vandrefestivalens arrangement den 25. august. Foto: Greve Museum / Iván Alderente

Mange kombinerede motion og lokalhistorie

Vestegnen - 30. august 2019 kl. 09:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 25. august mødte mere end 100 mennesker op i Greve Landsby for at gå med på en historisk vandretur i lokalområdet med Greve Museums arkivar Mikkel Stage.

I disse uger foregår den landsomspændende Vandrefestival og søndag den 25. august gik turen fra Greve over Gjeddesdal, videre mod Kildebrønde og retur til Greve. Med hele 118 fremmødte kunne man konstatere, at der er masser af interesse for lokalhistorien.

- Det er skønt at opleve den stigende interesse, der er for områdets historie, det giver masser af energi at få lov til at formidle historien til så mange søde og interesserede fremmødte, fortæller arkivar Mikkel Stage begejstret.

Turen begyndte ved Greve Kirke og gik forbi hospitalet, hvor sognets fattige boede i gamle dage. I dag kan hospitalet også ses på frilandsmuseet. Derfra gik turen videre mod Gjeddesdal. På vejen fortalte Mikkel om Grevelejren og 1. verdenskrig - Dengang da landsbyen lige pludselig fik en militærlejr på 1700 mand som nabo. Det smukke Gjeddesdal Gods har alle årene haft en enorm betydning for sognene i Greve Kommune. Her fik deltagerne også et kig på det lille vandmejeri og hørte om de driftige Valentinere, der var med til at revolutionere mejeridriften i Danmark. Så gik turen videre mod Kildebrønde, hvor deltagerne gjorde holdt ved den gamle mølle og hørte historien om landevejen, der blev grundlagt her i 1788. Alt i alt en rigtig dejlig dag, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel og alle klarede turen, selvom arkivaren havde forregnet sig lidt, og der kom et par ekstra kilometer oveni hatten.

Der er pt. ikke flere historiske vandringer i kalenderen, men hold øje med Greve Museums hjemmeside, som løbende bliver opdateret med nye arrangementer både ude af huset og på selve museet.

Mikkel Stage fortæller, at han gennem årene har fået masser af gode historier og hjælp fra Greve Lokalhistoriske Forening, som gennem mange år har arbejdet for at indsamle historier om lokalområdet.

Hvis man kunne tænke sig at vide mere om den lokale historie, så kan det være en god idé at melde sig ind i Greve Lokalhistoriske Forening. Det er på ingen måde et krav, at man i forvejen ved en masse om lokalhistorien eller at man kommer fra en slægt, som har boet på egnen i flere generationer. Meget fra Greve Kommunes fortid findes stadig, og det er foreningens væsentligste aktivitet at indsamle dette materiale og dermed udbrede kendskabet til lokalhistorien og vække interesse for områdets historie. Man kan læse mere på www.greve-lokalhistoriske-forening.dk