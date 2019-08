- Vi går ud med en efterlysning, når tidspunktet er rigtigt i en efterforskning, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Vestegnens Politi. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Mange hensyn når politiet efterlyser mistænkte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange hensyn når politiet efterlyser mistænkte

Vestegnen - 03. august 2019 kl. 14:34 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hvorfor sker det først nu?«

Sådan spørger mange læsere, når vi viderebringer efterlysninger fra Vestegnens Politi - med og uden foto - i forbindelse med kriminalitet.

Der kan nemlig gå både uger og måneder, fra en forbrydelse er sket, og til politiet offentliggør en efterlysning.

Det kan der være mange årsager til, forklarer vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Vestegnens Politi. Og det handler i høj grad om taktiske efterforsknings-hensyn.

Mange overvejelser

- Som udgangspunkt kan man sige, at jo før vi er ude med en efterlysning, jo større chance er der for, at den giver udbytte. Der kan dog være mange omstændigheder, som gør, at vi ikke lige med det samme går ud med en efterlysning, siger Peter Malmose.

For det første skal politiet så at sige kvalitetssikre oplysningerne i efterlysningen, så eventuelle vidner ikke bringes på vildspor. Når det handler om fotos eller videoer, skal politiet ofte bruge tid på gennemsyn af overvågningsbånd, og skal ofte også teknisk optimere materialet, før det giver mening at viderebringe til offentligheden.

- Overvågningsbilleder fylder mere og mere i vores efterforskning, og det er også derfor vi bruger meget tid på det. I nogle tilfælde er kvaliteten en udfordring - det kan være alt fra belysning, kamerakvalitet -og placering. Det kan være, at en video kan bekræfte et hændelsesforløb, men i øvrigt har en begrænset værdi i forhold til at identificere en gerningsmand, siger vicepolitiinspektøren.

Der kan med andre ord gå tid med at få et billedmateriale, der er egnet til en efterlysning.

Også taktiske efterforsknings-hensyn kan betyde, at politiet venter med at gå ud med en efterlysning.

- Vi går ud med en efterlysning, når tidspunktet er rigtigt i en efterforskning. Det er ikke sådan, at efterlysningen er »sidste udvej«. Det kan bare være, at vi har ønsket at have andre elementer i efterforskningen på plads først. Det kan være alt fra vidneafhøringer til tekniske og biologiske spor, forklarer vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Vestegnens Politi.

- I den forbindelse overvejer vi også grundigt, om en offentlig efterlysning kan have en negativ effekt, fx at en mistænkt flygter, gemmer sig eller forsøger at modvirke efterforskningen, tilføjer Peter Malmose.

Vestegnens Politi har med andre ord mange overvejelser og hensyn, inden man sender en efterlysning ud til offentligheden.

Regler for efterlysninger

Og så skal Vestegnens Politi desuden overholde lovgivningen.

Mens private personer og virksomheder ikke må offentliggøre overvågningsbilleder, så må politiet gøre det, når man overholder de rammer, der er angivet i retsplejeloven.

Den siger kort fortalt, at politiet må offentliggøre billeder af en formodet gerningsmand, fx en video optaget af et overvågningskamera, hvis der er begrundet mistanke om, at personen har begået en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i mindst 1 år og 6 måneder. Politiet kan altså ikke gå ud med en fotoefterlysning i en enkeltstående sag om butikstyveri.

I enkelte tilfælde går politiet ud med en efterlysning af en navngivet person med billede. Det må kun ske, hvis der er en særligt bestyrket mistanke mod personen i en sag, der kan medføre fængsel i mindst 1 år og seks måneder.

På den ene side vægter reglerne, blandt andet hensynet til individet, på den anden side hensynet til opklaringen af en lovovertrædelse, der kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover.