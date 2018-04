Flere klager over irriterende opkald fra sælgere. Foto: Ritzau Scanpix

Mange flere klager: Vi bliver kimet ned af sælgere

Vestegnen - 11. april 2018 kl. 06:54 Af Niels Philip Kjeldsen, Søndagsavisen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ligner et ganske almindeligt mobilnummer, men når du tager telefonen, bliver du overrumplet af en hurtigtalende sælger, der vil have dig til at skifte teleselskab, tegne avisabonnement eller melde dig ind i en klub.

En situation, de fleste danskere kan nikke genkendende til.

Hele 66 procent er blevet ringet op af en sælger inden for den seneste måned. I samme periode har hver femte dansker haft en sælger i røret fem eller flere gange, viser en YouGov-undersøgelse for Søndagsavisen.

De mange opkald har udløst en markant udvikling i antallet af klager over sælgeropkald. I 2016 modtog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godt 300 klager over telefonsælgere fra irriterede borgere. Det var steget til 670 klager i 2017, oplyser Forbrugerombudsmanden.

»Det undrer mig ikke, at det sker i et stigende omfang. Men det er et paradoks, for reglerne for, hvem der overhovedet må lave telemarketing, er lige blevet skærpet og håndhæves af Forbrugerombudsmanden,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

Det er vores stigende brug af internettet, der har udløst et sælgerboom.

»Det er blevet lettere for de selskaber, der specialiserer sig i den slags, at lokke folk til at give samtykke til, at de bliver ringet op af en sælger. Det sker via konkurrencer og andre ting på nettet. Så klikker man sig igennem, og så skal man bare acceptere nogle betingelser til sidst. Det gør vi, fordi vi er så vant til det, men så har man pludselig accepteret at blive ringet op af en sælger,« siger Vagn Jelsøe.

Firmaerne kaldes 'lead-indsamlere'. De sælger dine kontaktoplysninger til selskaber, der så kan ringe dig op og forsøge at sælge dig varer.

En udvikling, der har ophidset danskerne til at sende stadig flere klager til Forbrugerombudsmanden.

»De sager, vi har haft, har hovedsageligt været om teleselskaber og på energiområdet,« siger Frederik Lars von Bülow, fuldmægtig ved Forbrugerombudsmanden, og forklarer:

»Når vi får en klage, starter vi med at høre virksomheden, om den har fået samtykke. Nogle gange kan folk jo godt glemme, at de har deltaget i en konkurrence for noget tid siden. Andre gange har det ikke været oplyst i konkurrencen, at man gav samtykke, og så forfølger vi som udgangspunkt sagen, hvilket kan udløse en bøde.«

I Forbrugerrådet Tænk mener Vagn Jelsøe, at nogle af de metoder, der bruges til at få dit samtykke til at blive ringet op, er yderst tvivlsomme.

»Er det overhovedet okay, at man kan gøre en deltagelse i de her konkurrencer betinget af, at man giver accept til at blive ringet op? Det mener jeg ikke, det er. I mange tilfælde grænser det her til bondefangeri.«

Hvem må ringe til dig? Som udgangspunkt er telefonsalg forbudt, medmindre du har givet samtykke til at blive kontaktet. Der er fire undtagelser, hvor firmaer godt må kontakte dig, selvom du ikke har givet samtykke:

Abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter.

Bøger.

Forsikringer.

Abonnement på redningstjenester og sygetransport.

Du kan melde dig på Robinson-listen på borger.dk for at undgå opkald fra sælgere.

De har dog fortsat lov til at kontakte dig, hvis du har givet samtykke i en konkurrence eller lignende.

Hvis du mener, at du er blevet kontaktet uden at give samtykke, kan du klage til Forbrugerombudsmanden.



