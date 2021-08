Ringvejskrydset i Glostrup bliver delvist afspærret i 12 uger.

Send til din ven. X Artiklen: Mandag morgen sker det: Stort vejkryds spærres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mandag morgen sker det: Stort vejkryds spærres

Vestegnen - 08. august 2021 kl. 13:09 Kontakt redaktionen

Et af de største vejkryds på Vestegnen er stedet, hvor Nordre/Søndre Ringvej og Hovedvejen i Glostrup mødes. Mange tusinde trafikanter passerer hver dag igennem krydset - og det bliver ikke mindre, når nu sommerferien er forbi.

Og netop på det tidspunkt foretager Hovedstadens Letbane omfattende afspærringer, der vil stå på i 12 uger. Afspærringerne starter på mandag den 9. august.

Hovedstadens Letbane er fortsat i gang med den omfattende ombygning af Ringvejskrydset i Glostrup. Krydset ombygges for at få plads til letbanen, som skal køre midt på Ringvejen gennem det travle kryds med den øvrige trafik på begge sider.

Spærring er nødvendig

Entreprenøren Per Aarsleff A/S er nu ved at lægge elementerne til letbanens spor på Ringvejen både nord og syd for krydset. Fra mandag den 9. august tager man hul på den sidste del af dette arbejde, da elementerne til letbanens spor skal etableres og forbindes inde midt i selve krydset, hvor Ringvejen og den kommende letbane krydser Hovedvejen.

Arbejdet betyder, at det er nødvendigt at spærre for gennemkørsel for biltrafikken gennem krydset via Hovedvejen, både i øst- og vestlig retning i en periode på 12 uger. Endvidere vil der være spærret for alle venstresving i krydset. Cyklister og gående vil fortsat kunne krydse Ringvejen via Hovedvejen i begge retninger.

Der vil fortsat være åbent for gennemkørsel for biltrafikken på Ringvejen i både nord- og sydlig retning gennem krydset samt mulighed for at foretage højresving i samtlige retninger.

Omfattende arbejde

I de 12 uger, hvor der spærres for gennemkørsel på Hovedvejen, skal der udføres flere omfattende aktiviteter i krydset.

Først skal der lægges store tværgående betonafvandings-ledninger og nedlægges de gamle ledningsanlæg i krydset. Derefter skal entreprenøren forberede og udføre letbanesporet. Efter udførelsen af letbanesporet skal der laves niveauopretning i hele krydset, for at udligne niveauforskelle i terrænet.

Selve trafikafspærringerne forventes at blive opsat tidligt om morgenen mandag den 9. august, og i den forbindelse kan der være støj og blink fra arbejdskøretøjer i de tidlige morgentimer.

Få trafikinformation

Forud for selve omlægningen bliver der opsat varslingstavler, der informerer bilister om de trafikale ændringer, som spærringen vil medføre. Der vil også blive opsat tydeligt markerede omkørselsruter.

Hovedstadens Letbane anbefaler, at man planlægger sin tur på www.trafikinfo.dk inden man sætter sig bag rattet, så man kører udenom krydset i perioden, hvor spærringen finder sted. Man kan indtaste sin daglige rute til og fra fx arbejde, så man løbende får trafikmeldinger på e-mail om vejarbejdet, der foregår på ruten. Derudover kan man via navigationssystemer få information om trafikken undervejs på sin rute.

Den delvise spærring af krydset vil ligeledes påvirke busserne i området. Hvis man rejser med bus, så er en god idé at tjekke www.dinoffentligetransport.dk eller www.rejseplanen.dk inden man tager af sted.

På Hovedstadens Letbanes hjemmeside - www.dinletbane.dk/trafik - er der et samlet overblik over, hvor man kan finde information om den aktuelle trafiksituation, uanset om man er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport.

Hovedstadens Letbane forventer, at der vil være almindeligt støjende arbejde fra maskiner, som man kender det fra det nuværende arbejde i krydset. Arbejdet vil blive udført på hverdage i tidsrummet kl. 7-22 samt i weekenden kl. 8-18 i henhold til Glostrup Kommunes forskrift om miljøhensyn ved anlæg af letbanen.