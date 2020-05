Retten i Glostrup har idømt en 27-årig mand fra Brøndby 30 dages betinget fængsel for afpresning.

Mand udsat for kønsdiskrimination: Nu er han dømt for afpresning

Vestegnen - 14. maj 2020 kl. 20:16 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Glostrup var enig med anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi i, at det var afpresning, da en nu 27-årig mand fra Brøndby skrev en mail til et diskotek - der havde kønsdiskrimineret ham i forbindelse med et job - at han ville undlade at politianmelde diskoteket mod at få et beløb.

Retten i Glostrup takserede afpresningen til 30 dages betinget fængsel.

Den 27-årige mand har nægtet sig skyldig i afpresning, og han har bedt om betænkningstid i forhold til en eventuel anke til Østre Landsret.

Sagen stammer tilbage fra 2016.

Et diskotek havde på Facebook opslået en stilling som garderobepige. Den indeholdt blandt andet teksten "Vi mangler en sød garderobepige".

Manden søgte stillingen, men fik den ikke. I et svar på Facebook havde diskoteket skrevet: "Vi søger desværre kun garderobepiger i øjeblikket".

Den nu 27-årige mand klagede til Ligebehandlingsnævnet, og her fik han medhold. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at stillingsannoncen og det forhold, at manden ikke blev taget i betragtning til stillingen, var i strid med ligebehandlingsloven.

Diskoteket skulle betale manden en godtgørelse på 5.000 kroner.

Manden skrev efterfølgende til diskoteket for at få godtgørelsen udbetalt. Det stoppede dog ikke her. Manden skrev i en yderligere mail, at hvis diskoteket ville undgå en politianmeldelse, så kunne de indgå et forlig - uden der dog blev nævnt et præcist beløb. Desuden gjorde manden opmærksom på, at en politianmeldelse ville få politiet til at være ekstra opmærksom på forholdene på diskoteket.

Så kom politiet ind i sagen. Hos Vestegnens Politi har det været opfattelsen, at den nu 27-årige mand ville afpresse diskoteket.

Det var Retten i Glostrup enig med politiet i, og fastsatte straffen til 30 dages betinget fængsel. Straffens længde afspejler dels, at den 27-årige mand har gode personlige forhold, dels at sagen er gammel.

Det hører i øvrigt med til historien, at diskoteket rent faktisk endte med at blive anmeldt til politiet og i 2017 fik en bøde for overtrædelse af ligebehandlingsloven.