En 40-årig mand er varetægtsfængslet i tre uger, mistænkt for grov vold i en lejlighed i Rødovre natten til onsdag.

Mand slået i hovedet: 40-årig fængslet for grov vold

Vestegnen - 25. marts 2020 kl. 19:52 Af Peter Erlitz

Det gik hårdt for sig i en lejlighed i Rødovre natten til onsdag. En mand blev i ambulance bragt på hospitalet, stærkt blødende fra en flænge i hovedet.

Vestegnens Politi blev også tilkaldt, og kort efter blev en 40-årig mand anholdt og sigtet for grov vold. Den 40-årige er mistænkt for at have slået den jævnaldrende mand i hovedet med kolben på et jagtgevær. De to mænd kender hinanden, og hændelsen er angiveligt sket i forbindelse med et drikkelag.

I forbindelse med politiets undersøgelser i ofrets lejlighed, blev der fundet et jagtgevær, der var knækket over i to dele, samt tilhørende ammunition. Den 40-årige havde en patron på sig, da han blev anholdt.

Der er stærkt divergerende forklaringer på, hvad der egentlig skete i lejligheden i Rødovre.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi fremstillede onsdag den 40-årige mand i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Her nægtede han sig skyldig i at have slået den jævnaldrende mand, og den 40-årige nægtede også, at det var hans jagtgevær. Den 40-årige forklarede, at skaderne på den anden mand formentlig var kommet fordi han var faldet - men at han ikke havde set det ske. At han havde en patron i lommen, da han blev anholdt, skyldtes at han bare havde taget den i lejligheden, da han gik.

Retten i Glostrup bestemte dog, at der var en bestyrket mistanke om, at den 40-årige havde begået grov vold, og en bestyrket mistanke om våbenbesiddelse, og den 40-årige blev varetægtsfængslet foreløbig frem til den 15. april.

Vestegnens Politi skal nu fortsætte efterforskningen for at opklare de nærmere omstændigheder.