Mand ramt af skud: Politiet massivt tilstede

Vestegnens Politi er mandag aften rykket massivt ud til Brøndby Strand efter en anmeldelse om skyderi.

Politiet er i aktion omkring Strandesplanaden, Ulsøparken og Bækkelunden i Brøndby Strand, efter der klokken 18.16 kom en melding om, at der var afgivet skud.

Vestegnens Politi bekræfter, at en 32-årig mand er ramt af skud på Strandesplanaden i Brøndby Strand. Der er ikke meldinger om mandens tilstand, ud over, at han er kørt på hospitalet i ambulance.

Vestegnens Politi bekræfter også, at man er talstærkt tilstede, at flere veje er afspærret og at buslinjer er omlagt.

Et større område er afspærret. Der er blandt andet meldinger om, at man ikke kan køre fra Brøndby Strand Station og mod Park Allé.

Der er endnu ikke oplysninger om, hvor alvorligt den 32-årige mand er kvæstet af skud.