En 45-årig mand er idømt ét års ubetinget fængsel for, ved hjælp af to medlemmer af en rockerklub, at afpresse en 44-årig mand.

Mand i mareridt: Presset af rockere i pengesag

Vestegnen - 28. november 2020 kl. 06:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

I en periode på en måneds tid i foråret befandt en 44-årig mand fra Vestegnen sig i et sandt mareridt. Han blev konstant truet eller udsat for vold af to rockere, der krævede penge fra ham.

Til sidst kunne han slet ikke se sig ud af situationen og gik til Vestegnens Politi, der satte en efterforskning i gang.

Nu er en 45-årig mand fra Vallensbæk blevet dømt for at have fået to medlemmer af en rockerklub til at inddrive penge hos den 44-årige mand. Den 45-årige mand blev i Retten i Glostrup idømt ét års ubetinget fængsel for afpresning af den 44-årige. Den 45-årige har under hele sagen nægtet sig skyldig, og han ankede dommen på stedet.

Baggrunden var, at de to mænd havde gjort forretninger sammen med hver deres firma. På et tidspunkt gik den 44-åriges firma konkurs, og efterlod et ubetalt mellemværende på cirka 250.000 kroner til den 45-åriges firma.

Normalt vil pengene i forbindelse med en firmakonkurs være tabt, men den 45-årige mente, at den 44-årige personlige skulle betale pengene. Ifølge politi og anklagemyndighed blev den 44-årige nu præsenteret for et beløb på 400.000 kroner af to medlemmer af en rockerklub, som den 45-årige havde lavet en aftale med om at inddrive gælden.

Over en måned blev den 44-årige mand udsat for vold i form af slag og spark, og han modtog trusler hver eneste dag. Han nåede at betale cirka 49.000 kroner, men til sidst var hans situation så desperat, at han ikke så anden udvej end at gå til politiet. Det satte en stopper for afpresningen, og samtidig indledte Vestegnens Politi en efterforskning.

Det førte til, at de to rockere på henholdsvis 37 og 39 år blev anholdt og sigtet for afpresning. De er tidligere blevet idømt ét års ubetinget fængsel hver. De erkendte afpresningen, men ikke forbindelsen til den 45-årige.

En forbindelse, som den 45-årige også nægtede.

Retten fulgte dog anklagemyndighedens påstand, og fandt den 45-årige skyldig i afpresningen.

Nu er det så op til Østre Landsret at sætte sidste punktum i sagen.

Den 45-årige har ikke været varetægtsfængslet, og han er stadig på fri fod, mens ankesagen behandles.