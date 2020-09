Mand fængslet efter knivstik

En 34-årig mand er torsdag i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage. Han er sigtet for grov vold i forbindelse med et knivstikkeri mandag aften i Hvidovre, og han har delvist erkendt.

Det var angiveligt personlige uoverensstemmelser, der førte til hændelsen, hvor en 29-årig mand blev stukket i benet og slået i hovedet. Det var med andre ord ikke et tilfældigt overfald.

To mænd på 32 og 34 år blev anholdt kort efter knivstikkeriet, der fandt sted ved boligbebyggelsen Hvidovreparken.

De to mænd blev i første omgang fængslet in absentia. De var ikke selv til stede i retten, da begge var for syge til at møde op. De skal fremstilles i grundlovsforhør igen, når de er raske nok til det.

Det var torsdag tilfældet med den 34-årige mand, der nu er varetægtsfængslet.

Begge mænd er sigtet for grov vold.