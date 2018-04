Mand fængslet: Søger vidner til smykke-indbrud

Vestegnens Politi blev lørdag aften orienteret om, at svensk politi havde anholdt en 29-årig rumænsk mand, da han var i besiddelse af smykker, som stammede fra indbruddet i Ishøj. Nu arbejdes der på at få udleveret manden, så han kan afhøres. Foreløbig er den rumænske mand blevet varetægtsfængslet to uger ved en domstol i Sverige.

Alt tyder på, at det har krævet planlægning af gerningsmændene, inden de gennemførte indbruddet i smykkeforretningen i Ishøj Bycenter - og at der var flere om det. Gerningsmændene kom ind ved først at bryde ind i naboforretningen - en legetøjsbutik - via et ovenlysvindue. Derefter brød man væggen til smykkeforretningen ned, stjal smykker og ure, og flygtede. Ifølge Vestegnens oplysninger skulle der være tale om værdier for et betydeligt beløb.