Mand anholdt efter røveri

En mand sidder fredag morgen anholdt hos Vestegnens Politi, mistænkt for et røveri mod en tankstation i Ishøj sent torsdag aften.

Røveriet fandt sted på Q8-tanken på Ishøj Stationsvej kort før klokken 23.37, hvor Vestegnens Politi fik anmeldelsen.

Gerningsmanden truede verbalt personale til at udlevere et mindre beløb.

Det lykkedes efterfølgende politiet at anholde en mand, som er mistænkt for røveriet.

Vestegnens Politi er fredag morgen fortsat i gang med efterforskningen, og har derfor aktuelt ikke yderligere oplysninger om omstændighederne og den anholdte mand.