Se billedserie Sygeplejerske Charlotte Sandau-Bech arbejder i et isolationsafsnit med Covid-19-patienter på Hvidovre Hospital. Foto: Lisbeth Jansen

"Man er hele tiden i en alert-tilstand"

Vestegnen - 11. april 2020 kl. 17:44 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sygeplejerske Charlotte Sandau-Bech arbejder i et isolationsafsnit med Covid-19-patienter på Hvidovre Hospital. Og her er intet rutine - nye omgivelser, nye kollegaer, og en ny sygdom, som ingen kender til bunds.

- Det kan godt mærkes efter en vagt, siger hun.

- Det her kræver noget ekstra energi, det kan jeg godt mærke. Alt er nyt. De fysiske rammer er nye - hvor har vi lige det eller det. Kollegaerne er nye og skifter hele tiden. Og så drejer det hele sig om patienter med en sygdom, som vi ikke kender fuldt ud. Så jo, det kan være hårdt, siger sygeplejerske Charlotte Sandau-Bech.

Rørende øjeblik Som dog sagtens kan se de mange positive ting også.

- Jeg synes det siger noget om vores sundhedsvæsen, at det her er lykkedes på så kort tid. Der er opbygget en afdeling i løbet af få uger, og sammensat et personale fra mange specialer. Fælles er en meget høj grad af faglighed og professionalisme, kombineret med stor empati for patienterne. Og alle gør deres absolut bedste for patienterne. Det gælder læger, sygeplejersker og andet plejepersonale, portører, servicefolk.

Charlotte fortæller om en episode, hvor hun en dag havde været inde på en af isolationsstuerne til en mand, der havde fødselsdag. Da hun åbnede døren ud til gangen, havde en gruppe fra personalet stillet sig uden for, og ind gennem den åbne dør sang de nu fødselsdagssang for ham. Et rørende øjeblik for alle.

Underviser i iltrobot Charlotte Sandau-Bech har arbejdet på den lungemedicinske afdeling, siden hun blev uddannet i 2004. Aktuelt er hun tilknyttet forskningsenheden på Hvidovre Hospital som ph.d.-studerende. Hendes afhandling drejer sig om den iltrobot, som er udviklet på Hvidovre Hospital, og som netop nu bruges til Covid-19-patienter.

Iltrobotten er oprindelig udviklet til KOL-patienter og sikrer, at patienterne automatisk får den rette mængde ilt. Iltrobotten måler hvert sekund iltmætningen i patienternes blod og doserer automatisk op eller ned, hvis patientens iltniveau er for lavt eller højt.

I forhold til den traditionelle justering af iltmængden, hvor en sygeplejerske med forskellige intervaller aflæser patientens tal, så har iltrobotten den fordel, at den - foruden en mere præcis tilførsel af ilt - begrænser den fysiske kontakt mellem personale og patient.

Vil ikke begå fejl Lige nu er der knap så meget tid til ph.d.-studiet på grund af vagterne på Covid-19-afsnittet. Her modtages patienter med Covid-19-symptomer. Nogle er her i få dage, inden de udskrives, hos andre forværres sygdommen, og de flyttes til intensiv behandling.

Charlotte har selv meldt sig til at tage vagter og hjælpe til på Covid-19-afsnittet, men selv om hun har årelang erfaring fra den lungemedicinske afdeling, så er det her anderledes.

- Vi kender ikke denne sygdom, men vi kan se, at den hos nogle patienter sætter mere pludseligt ind. Så man skal hele tiden være meget opmærksom på symptomerne. Man er meget alert - det drejer sig jo om liv eller død. Da alt samtidig er nyt, så har man også bekymringen for at begå fejl siddende i baghovedet, fortæller Charlotte.

- Ingenting sidder på rygraden. Blandt andet skal man hele tiden tænke på de procedurer, som knytter sig til et isolationsafsnit, og som også er tidskrævende.

Dertil kommer, at personalet på isolationsafsnittet også skal have beskyttelsesdragter og andre værnemidler på og af, hver gang de skal ind på en stue.

- Man skal hele tiden forholde sig til, hvad man kan få brug for inde på stuen, så man ikke kommer til at mangle noget, for så er det forfra med procedurerne. Heldigvis har vi fået god hjælp af nogle "runnere", som kan hente ting til os og stille ved stuen, hvis det ikke er kommet med i første omgang. Det aflaster os meget, tilføjer Charlotte.

Akut sygepleje Vagterne i Covid-19-afsnittet indeholder meget akut sygepleje. Samtidig er der mange ældre og sårbare patienter, som ligger isoleret, og hvor personalet i mange tilfælde er eneste kontakt.

Mens de yngre patienter har mulighed for at bruge deres elektroniske enheder til at holde kontakt med familien, så skal de ældre ofte have hjælp af personale til at skabe forbindelse over nettet. Og samtidig skal personalet håndtere, at mange patienter er bange.

Alt sammen påvirker.

Det går dog ikke bare at flade ud på sofaen. De hjemlige opgaver skal også passes - blandt andet hjemmeskolen for børnene.

Et kald Selv om det er og har været nogle hårde uger, så fejler arbejdsglæden ikke noget.

- Jeg synes det er inspirerende, at man har samlet en personalegruppe af sundhedsprofessionelle, der er meget omstillingsparate og som bare gør deres bedste for patienterne. Hvis man nogensinde har kunne tale om et "kald" inden for sundhedsvæsnet, så matcher det her, siger Charlotte Sandau-Bech.