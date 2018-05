Mærkesodavand taber til discountudgaver i test

Hvis du er vant til at gribe en Carlsberg Sport eller Faxe Kondi fra hylden i supermarkedet, kan du se frem til at spare penge. De to mærkevarer koster 14,95 kroner for en halv liter, men der er ingen grund til at betale mere end 3,50 kroner eller en fjerdedel af prisen.