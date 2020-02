Mads Langer giver to koncerter i én

Med utallige udsolgte koncerter, talrige platinsælgende singler, albums og over 100 millioner streams, har Mads Langer befundet sig i den absolutte superliga på den danske stjernehimmel i efterhånden mange år. Singer/songwriteren er for tiden på en stor Danmarksturné, og når han står på scenen i Portalen i Greve lørdag den 22. februar, vil han blande to koncertformer:

- Jeg har både tænkt mig at være helt alene på scenen i mit akustiske solo univers, men folk kan også glæde sig til mit otte mand store internationale band. Jeg drømmer om at lave en koncert, hvor man kommer hele registret igennem. Hvis vi har grædt, grinet og danset, så har det været en god aften siger Langer og fortsætter:

- For mig handler koncerterne om at samles i et fælleskab, hvor forskelligheder og alle verdens problemer forsvinder for en stund. Det er bare musikken og os.