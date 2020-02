Se billedserie De unge fra Hvidovre har knoklet i køkkenet, trænet værtskab og rykket personlige og sociale grænser. Foto: Tobias Friediger Skanning / Hotel- og Restaurantskolen

Mad og fællesskab: Unge får mod på fremtiden

Ti unge fra Hvidovre og København har siden november knoklet i køkkenet, trænet værtskab og rykket personlige og sociale grænser.

Torsdag aften var et gammelt kunstneratelier på Hotel- og Restaurantskolen i Valby for en enkelt aften omdannet til restaurant for 50 heldige gæster, og de unge fra "Højskole uden mure" var aftenens værter.

Med pop up-restauranten oplever de unge, at de kan skabe noget, som har betydning for andre. Det er kulminationen på et tre måneders træningsforløb, hvor de unge har fået madfaglig undervisning og har snuset til arbejdet på restauranter, i kantiner og fødevarebutikker. Samtidig har de fået socialfaglig undervisning med fokus på at styrke deres livsmestring. De unge lærer at begå sig på en arbejdsplads, at komme op om morgenen og at samarbejde med andre om en opgave.

Meyers Madhus, Hotel- og Restaurantskolen, A2B og Professionshøjskolen Absalon, som er partnerne bag projektet, har erfaringer med, at succesoplevelser sammen med andre i mødet med et rigtigt "publikum" kan bane vejen for afgørende forandring for den enkelte.

Nye veje til uddannelse og beskæftigelse

Alt for mange unge har svært ved at mestre livet og havner på samfundets sidespor.

"Højskole uden mure" vil gribe de unge, ved at de bliver en del af et positivt fællesskab, hvor glæden ved mad og måltider og målrettet træning er en løftestang til at styrke udsatte unges livsmestring og vej til at komme i job og uddannelse inden for fødevare- eller restaurationsbranchen. Og der er brug for de unge i branchen.

- Det her projekt er ligesom god mad fyldt med gode ingredienser og båret af en fælles vilje til at gøre en særlig indsats for at få nogle unge til at finde deres vej og motivation. Jeg glæder mig til at følge med i, hvordan det går de unge deltagere fra blandt andet Hvidovre i "Højskole uden mure", siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Omdrejningspunktet i "Højskole uden mure" er, at maden og måltiderne kan bringe mennesker sammen i nye fællesskaber og være en vej til et andet liv. Men frem for et snævert fokus på at opbygge de unges kompetencer, stiller "Højskole uden mure" skarpt på at udvikle den enkelte til at mestre eget liv. Derfor giver tilbuddet de unge mulighed for at udvikle sig i eget tempo.

Målgruppen er udsatte unge, der kan have været anbragt, kan have et lettere misbrug eller har haft en skolegang med meget fravær og mange skoleskift.

Bikubenfonden har støttet projektet med cirka 10 millioner kroner, som løber til 2023.