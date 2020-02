Billedet her stammer fra Avedøre Station.

Målrettet efterforskning i drabssag

Der er stadig ikke anholdt og sigtet nogen i forbindelse med drabet på den 25-årige Mehemt Yaman, der blev fundet skudt i et grønt område i Brøndby Strand lørdag morgen den 16. november.

- Vi er i gang med en efterforskning, der bliver mere og mere målrettet, og hvor vi stadig har noget at gå efter, fortæller politikommissær og efterforskningsleder Ole Nielsen fra Vestegnens Politi.

Han opfordrer til, at vidner stadig henvender sig, hvis de har oplysninger. Det gælder særligt den 25-åriges færden fredag aften den 15. november fra Avedøre Station og til det grønne område i Brøndby Strand. Mehemt Yaman blev fundet dræbt af skud lørdag morgen den 16. november ved 7-tiden ved boldbanerne øst for Strandesplanaden nr. 4 i Brøndby Strand - cirka 1 kilometer vest for Avedøre Station.