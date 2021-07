Målrettede tyve: Lænsede hus for våben

To mænd er blevet idømt henholdsvis tre år og tre år og tre måneders fængsel for et indbrud i Hvidovre, hvor de stjal flere skydevåben fra våbenskab.

De to mænd på 21 og 29 år var anklaget for den 16. oktober 2020, at have begået et indbrud mod et hus i Hvidovre.

I forbindelse med indbruddet, gik de målrettet efter et våbenskab som indeholdt blandt andet to revolvere, en pistol og et jagtgevær samt 36.000 kroner i kontanter.

De to indbrudstyve blev dømt for at have fragtet våbenskabet væk fra ejendommen og forsøgt at gemme våbnene.

Indbrudsgruppen hos Vestegnens Politi indledte med det samme en efterforskning af indbruddet, og blandt andet på baggrund af borgertip, kunne de fem måneder senere anholde de to mænd som efterfølgende blev varetægtsfængslet.

- Straffen for at anskaffe sig skydevåben ulovligt er høj - og hvis det ovenikøbet sker ved et indbrud, ja så kommer man længe i fængsel, siger senioranklager Rasmus Kim Petersen.

Den 21-årige mand der blev idømt den længste straf, blev samtidig idømt advarsel om udvisning og han modtog dommen.

Den anden dømte ankede sin dom på tre års fængsel.