Publikum må vente et år ekstra på den næste store oplevelse i Opera Hedeland. De tre forestillinger i august er nu rykket til august 2021.

Må vente et år ekstra på stjerneopera i Hedeland

Vestegnen - 14. april 2020

En lun augustaften. Mad og vin og hyggeligt selskab i Hedelands fantastiske natur. Efterfulgt af opera fra øverste hylde, siddende på amfiteatrets smukke græskanter.

Det er et scenarie, som tusindvis ser frem til hvert år. Forbuddet mod større arrangementer - på grund af risikoen for smitte med coronavirus - foreløbig til og med august, har dog sat en stopper for Opera Hedelands tre planlagte forestillinger i august.

Opera Hedeland har valgt at rykke opførelsen af Verdis "Rigoletto" til august 2021, fortæller operachef Claus Lynge.

- Det er naturligvis sørgeligt, og det er et savn, at vi skal undvære vores publikum i år. Vi havde forhåbninger om at kunne gennemføre de tre forestillinger, men nu er der kommet en klar udmelding. Derfor tilbyder vi alle, der har købt billetter, at de kan beholde deres plads i 2021. Det er samme forestilling, med samme kunstnere, samme opsætning og samme produktion, siger operachef Claus Lynge.

"Rigoletto" vil blive opført den 6., 13. og 14. august 2021.

Vælger man at beholde sin billet, sparer man oven i købet den planlagte prisstigning på billetterne i 2021.

- Der er dog også mulighed for at få refunderet sine billetter, hvis man ikke kan eller vil benytte dem de tre dage i august 2021, understreger Claus Lynge.

Der var solgt næsten 4.000 billetter til de tre forestillinger. Alle, der har købt billet, vil høre direkte fra Ticketmaster, men der kan godt gå lidt tid, før alt er håndteret.

Økonomiske konsekvenser At de tre forestillinger nu rykkes til august 2021, har naturligvis økonomiske konsekvenser for Opera Hedeland.

Man vil ikke have billetindtægter og man vil ikke have fondstilskud. Og så er det ikke fuldt afklaret, om Opera Hedeland, der er egnsteater i samarbejde med Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner, kan fastholde statstilskuddet. Det håber operachef Claus Lynge dog.

- Opera Hedeland har en solid økonomi og en fornuftig egenkapital, hvad der også er nødvendigt, når aktiviteten foregår udendørs med den uforudsigelighed, det giver. Hvis det ender med, at vi ikke får statstilskud, så vil det dog slå et stort hul i kassen, og vi vil stå med en negativ egenkapital. Det vil få betydelige konsekvenser, fastslår Claus Lynge, som dog tror og håber på, at det ikke bliver aktuelt.

Højt niveau Publikum kan de tre dage i august næste år forvente både skønhed, underholdning og en musikalsk oplevelse i topklasse.

Sangere og musikere har nemlig sagt ja til at rykke de tre opførelser af "Rigoletto".

- Derfor kan vi også til næste år præsentere erfarne, prisvindende stjerner og de dygtigste nysåede stjernefrø side om side. Det skaber en fantastisk dynamik, og publikum kan se frem til stor indlevelse og stort nærvær, når de synger op mod hinanden, siger operachef, Claus Lynge.

Det har ikke kunne lade sig gøre at flytte forestillingerne til fx september, selvom det vejrmæssigt kunne være en mulighed. Blandt andet musikerne har på dette tidspunkt andre engagementer.

Nogle sangere og musikere kompenseres en smule for, at de nu kommer til at mangle deres medvirken i "Rigoletto". Det er planen at producere en videohilsen til operapublikummet, som deles på Opera Hedelands forskellige platforme.

Skoleforestillinger rykkes Det var planen, at der skulle opføres en mini-Rigoletto for skoleelever fra Høje-Taastrup, Greve og Roskilde - i amfiteatret i Hedeland. Det er også aflyst.

I stedet vil Opera Hedeland lave en særlig operaproduktion, målrettet børnene, i et nyt, ambitiøst format.

Der bliver tale om tre indendørs opførelser midt i november i henholdsvis Høje-Taastrup, Greve og Roskilde.

Man kan læse mere på www.operahedeland.dk