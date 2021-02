Må udskyde Danmarkspremiere

Forestillingen »Christiane F. - Vi børn fra Bahnhof Zoo« skulle have haft Danmarkspremiere den 28. februar på Teater Vestvolden i Hvidovre, men teatret har besluttet at udskyde premieren på ubestemt tid som følge af myndighedernes restriktioner, der fortsat holder landets teatre lukkede.

Teaterchef Stephan Pollner forsikrer, at forestillingen nok skal få premiere på Teater Vestvolden.

- Vi er i fuld gang med arbejdet med forestillingen. Skuespillere, instruktør, scenograf og alle omkring produktionen knokler i de her dage i døgndrift, så selv om vi udskyder premieren, så skal forestillingen nok stå klar til publikum, så snart vi får mulighed for igen at rulle den røde løber ud, siger Stephan Pollner.