Må ikke have veninder sovende

Vestegnen - 15. december 2019 kl. 13:42 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer teenagerne på de svære spørgsmål og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet i Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Øv! Mor siger jeg ikke må have veninder sovende hos os, men jeg er ofte over og sove hos dem.

Det er jeg ked af, Min mor er dum.

Hjælp mig Børnepanelet.

Tulle 12 år.

Svar Hej Tulle.

Jeg synes at det er virkelig øv, at din mor ikke gider at give dig lov til, at få dine veninder hjem og sove hos dig! Men jeg synes at du skal snakke med din mor en af dagene, hvor du ikke har nogle planer med dine veninder.

Prøv at komme med eksempler på tidspunkter, hvor hun har sagt nej, hvor du har sovet hos dine venner, og tidspunkter hvor du har haft dine veninder med hjem på besøg og det gik godt. Prøv også at lave en aftale med hende, måske noget a la at I tager en prøveovernatning. Så kan hun se hvordan det går.

Jeg håber det hjalp!

Hilsen

Olivia Z., Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er opkaldt efter min moster. Jeg hader mit navn, for mange kalder mig trælse ting der rimer på mit navn og det gør mig ked af det.

Kan jeg ændre mit navn og hvordan holder de op med at drille?

Vh.

Tvillingen 13 år.

Svar Hej Tvillingen. Vi her i Børnepanelet synes du har et rigtig pænt navn.

Det er rigtig nederen, at du bliver drillet med dit navn. Man kan sagtens ændre sit navn, man skal dog som regel betale et gebyr på cirka 500 kroner og man skal helst være mindst 15 år. Du kan finde mere om det på www.borgernet.dk.

Det er ikke altid at folk lægger mærke til, at man ikke bryder sig om et øgenavn de har givet en (eller kælenavn for den sags skyld). Hvis det er tilfældet, så prøv at fortæl dem, at du ikke bryder dig om navnet. Hvis de kalder dig det for at drille dig, er det ikke sikkert at de stopper med at drille dig, hvis du skifter navn. Så kan det være at de bare finder noget andet at drille med. Prøv at snakke med din lærer/forældre om det, hvis de ikke stopper.

Vi håber det hjælper.

Hilsen

Freja, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er en dreng på 13 år, der bliver drillet og mobbet i skolen.

De siger jeg er dum og lugter og så kalder de mig grimme ting. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre når ingen kan lide mig.

Hilsen ham der ikke lugter.

Svar Hej.

Jeg er ked af at høre at du bliver mobbet i skolen, og at ingen kan lide dig.

Det bedste du kan gøre er at ignorere dem, så de ikke får en reaktion ud af det, fordi så begynder de nok at kede sig. Men du skal nok også sige det til en lærer, så de kan hjælpe dig og være obs på at de mobber dig. Du kan også snakke med dine forældre om det, så de kan skrive til din lærer om det.

Hvis du gerne vil finde nogle andre mennesker at være sammen med, kan du gå på en klub eller gå til noget i fritiden, fx sport.

Håber det var en hjælp,

Hilsen

Frederik, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Tak for en god brevkasse - i er kloge og søde.

Mit problem er at jeg føler mig ensom. Har ikke nogen veninde. Vi bor i en lille by.

Jeg har prøvet at gå i klubben men det var kedeligt. Har i en idé?

Kh

Løven pige 13 år.

Svar Hej Løven pige. Tak fordi du synes om vores lille brevkasse.

Jeg kan godt forstå, at det kan være svært at finde venner, især i en lille by, men jeg synes at du burde give klubben i din by nogle flere chancer. Du kunne også prøve at se om der er nogle fritidsaktiviteter i din by eller i nærheden.

Det kan godt være at der ikke er noget, som lige vækker din interesse, men det kunne jo være at du mødte nogle du kunne snakke med. Hvis du virkelig ikke kan finde nogle som du klikker med, så kan du også prøve at snakke med nogle af dem du ikke kender fra din skole. Husk at det er okay at være bedste venner med nogle der er yngre eller ældre end dig selv. Jeg har selv haft mange venner, der var yngre end mig, og det der er vigtigst er bare at du klikker med dem, og at du er dig selv!

Hilsen

Olivia Z., Børnepanelet.

Spørgsmål Davs i Børnepanelet.

I år skal julen holdes hos en tante og onkel i Aarhus og dem har jeg kun set et par gange og de har ingen børn.

Mor siger det er skønt at de holder jul da hun ikke har så mange penge. Men jeg har ikke lyst til at tage med men hun siger at jeg skal med.

Min bedste ven har sagt jeg gerne må være hos dem juleaften. Hvad skal jeg gøre? Tom 15 år.

Svar Hey Tom.

Vi kan godt forstå at det kan være lidt irriterende, at du ikke kan holde jul med dem du gerne vil holde det med.

Men julen er en tid for familien, så selvom at der ikke kommer nogle børn med til din juleaften, er vi sikre på at det stadig bliver hyggeligt.

Måske synes din bedste vens familie, at de helst bare vil være familie til jul. Nu ved vi selvfølgelig ikke hvor godt du kender hans/hendes familie, så det kan meget vel være at de rigtig gerne vil have dig. Dog synes vi stadig, at du skal give din tante og onkel en chance.

Håber det hjælper.

God jul

Børnepanelet.