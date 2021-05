Må aflyse stort fodboldstævne

Det har været nødvendigt at aflyse sommerens Brøndby Cup. Foto: Bjørn Armbjørn

Vestegnen - 04. maj 2021 kl. 16:09 Kontakt redaktionen

For andet år i træk er det på grund af corona-restriktioner umuligt at afholde Brøndby Cup. Beslutningen om at aflyse den store begivenhed for børn og unge er blevet taget tirsdag.

- Med de senest offentliggjorte retningslinjer for genåbningen af Danmark kender vi nu mulighederne for afholdelse af større idrætsarrangementer i sommeren 2021. Disse retningslinjer giver desværre ikke mulighed for at afvikle fodboldstævner med det antal deltagere vi normalt har og vi må derfor for andet år i træk aflyse Brøndby Cup, siger Tonny Brogaard, der er eventansvarlig.

Det er en tradition, at der hvert år i sommerferien afholdes Brøndby Cup, som over årene har udviklet sig til et stævne af høj international kvalitet.

Brøndby Cup har en kæmpe betydning. Både for deltagere, de mange frivillige i Brøndby og for klubbens økonomi. I sommeren 2019 deltog 322 hold fra Vestegnen og resten af verden i Brøndby Cup. Flere end 4.000 pige- og drengespillere var med, og desuden et stort antal trænere, ledere, forældre m.fl.

En stor dedikeret gruppe af Brøndby-frivillige stiller op til Brøndby Cup for at varetage de mange funktioner, og deres arbejde indebærer, at ungdomsfodbolden i Brøndbyernes IF kan støttes økonomisk.

- Vi havde glædet os til at komme på banen igen efter aflysningen sidste år, og er kede af det på vegne af de 4.-5.000 unge fodboldspillere, de mange trænere/ledere samt alle forældre, bedsteforældre og ikke mindst alle de frivillige hjælpere vi må skuffe, siger Tonny Brogaard.

Brøndby Cup Denmark er liv og glade dage, hvor man møder mennesker på tværs af kulturer med fodbolden som fælles omdrejningspunkt. Men en meget stor del af et så stort idrætsstævne er også overnatning på skoler, transport i shuttle-busser mellem skoler og stadion, og ikke mindst den fælles bespisning af de mange tusinde deltagere i vores madsal. Det er den samlede oplevelse vi kalder Brøndby Cup. Det kan desværre ikke lade sig gøre med de regler, som netop er blevet præsenteret, fastslår Tonny Brogaard.

Han lover, at man vender stærkt tilbage, og forventer, at man kan mødes igen til Brøndby Cup i 2022.