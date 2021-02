Se billedserie Uddeler Henrik Schou (til højre) er meget glad og stolt over, at hans butik SuperBrugsen Brøndby er blevet kåret som årets butik i sit distrikt.Butikken har blandt andet haft fokus på sin grøntafdeling på anbefaling af kunderne, som der ofte lyttes til. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Lytter til kunderne: Kåret til årets butik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lytter til kunderne: Kåret til årets butik

Vestegnen - 11. februar 2021 kl. 06:48 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

SuperBrugsen på Søndre Ringvej i Brøndby er blevet kåret som årets butik i sit distrikt. Prisen uddeles blandt Coops butikker, og distriktet, som Brøndby-afdelingen er en del af, tæller 16 butikker, der fordeler sig i Københavns omegn.

Grundet den fortsatte nedlukning af samfundet, blev prisen uddelt forleden over en digital mødeplatform, og det var en overrasket og glad uddeler i SuperBrugsen Brøndby, der så et billede af sin butik tone frem på skærmen.

- Vi er virkelig stolte over, at vi er Københavns omegns bedste SuperBrugsen. Jeg vidste ikke noget i forvejen, om at vi fik prisen, da jeg så billedet af butikken komme frem på skærmen. Og så fik vi efterfølgende besøg af distriktschef Qasier Højbjerg Khan, der uddelte selve prisen sammen med Finn Larsen, der er formand for SuperBrugsen Brøndby, lyder det fra Henrik Schou.

Prisen gives på baggrund af flere faktorer: medarbejdertrivsel, omsætningsfremgang og kundetilfredshedsundersøgelse. Særligt det sidste er noget, som uddeleren hæfter sig ved, for i en længere periode har butikken haft fokus på at lytte til kundernes respons og bemærkninger.

- Vi er især super glade for, at kunderne giver os en høj karakter. Vi har en af Danmarks højeste kundevurderinger i Coops butikker. Vi har 11.000 medlemmer af SuperBrugsen Brøndby, og vores tilgang er, at vi tager kunderne med ind, lytter til dem og giver dem indflydelse på butikken, siger Henrik Schou. Artiklen fortsætter under billedet

SuperBrugsen i Brøndby er blevet hædret.

Det er blandt andet vigtigheden af gode tilbud og et bredt udbud hos slagteren, som kunderne har lagt vægt på. Dertil kommer, at butikken har lavet sin grøntafdeling om og fået bredere gange, så der er ordentligt plads til blandt andet de gangbesværede kunder.

Hvad de ansatte angår er der også en høj samlet karakter at hente i den anonyme trivselsundersøgelse blandt de 48 medarbejdere. Om tilgangen til det kollegiale siger Henrik Schou:

- Vi er gode til at fejre succeser, og sker der fejl, lærer vi af dem og taler om dem. Vi tager alle medarbejderne med på råd, så de uanset stilling har indflydelse på deres arbejdsplads. For jeg tror på, at det skaber ejerskab. Det har vi arbejdet på i en længere årrække.

Dertil kommer at afdelingen samarbejder med Brøndby Kommune om et praktikforløb for borgere, der har det svært. Og det var med til at nominere butikken til årets virksomhed i kommunen sidste år.