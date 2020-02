Se billedserie I Brøndby Strand Kirke er et af tiltagene for at blive grøn kirke, at man har udskiftet papirprogrammet med skærme i kirken. Det har krævet lidt tilvænning for kirkegængerne, fortæller sognepræst Elisabeth Krarup de Medeiros. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lysestumper genbruges og affald sorteres i en af Vestegnens grønne kirker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lysestumper genbruges og affald sorteres i en af Vestegnens grønne kirker

Vestegnen - 09. februar 2020 kl. 06:57 Af Lisbeth jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er sat LED-pærer i lamperne og det fysiske ark med oversigten over gudstjenestens forløb er skiftet ud med skærme. I flere rum minder skilte om, at man skal huske at slukke for lys og vand, når man er færdig med at bruge det.

Bliver man budt på en kop kaffe eller te, drikkes der af porcelæn og ikke af pap- eller plastikkopper.

Børnene i kirkens kor får ikke længere en købt chokoladekiks, når de mødes, men frivillige bager i stedet hjemmebagt brød til dem.

Disse er blot nogle af eksemplerne på, at Brøndby Strand Kirke kan kalde sig for grøn kirke. I lidt over et år har Brøndby Strand Kirke kunnet kalde sig grøn kirke, fordi den opfylder en række punkter, der har med klima og miljø at gøre.

I alt finder man otte af de kirker, der findes i VestegnenSydkystens udgivelsesområde på listen over grønne kirker i Danmark.

Udover Brøndby Strand Kirke, er også Avedøre Kirke, Grøndalslund Kirke, Hendriksholm Kirke, Hundige Kirke, Kildebrønde Kirke, Nygårdskirken og Opstandelseskirken med på listen.

For at blive grøn kirke skal man blandt andet oprette et grønt udvalg, og man skal opfylde mindst 25 punkter af ud af 48 mulige klima- og miljøvenlige tiltag i kirkens liv og dagligdag.

I Brøndby Strand opfylder kirken 29 af de 48 punkter og dertil kommer et tiltag, kirken selv har taget initiativ til, nemlig loppemarked to gange årligt.







Fra tale til handling Snakken om at blive grøn kirke begyndte i Brøndby Strand Kirkes menighedsråd for seks-syv år siden, men blev for alvor taget op igen, da menighedsrådet fik at vide af en foredragsholder, at diakoni - altså kirkens sociale arbejde - også kan inkludere at passe på miljø og klima, fordi man så passer på kloden og derigennem sine medmennesker.

I forvejen købte kirkens medarbejdere allerede ind i lokale butikker, reparerede i stedet for at købe nyt, og var så småt i gang med at skifte til LED-pærer. På samme vis samlede man også lysestumper ind til genbrug og afholdt loppemarkeder, men nu er der altså føjet en mængde punkter til den klimavenlige hverdag i kirken. Det er sat mere i system, som kirkens sognepræst og grøn kirke-ansvarlig Elisabeth Krarup de Medeiros udtrykker det.

- Det sociale arbejde fylder meget hos os i Brøndby Strand Kirke. Det er en stor del af vores arbejde at hjælpe mennesker på kanten af samfundet lokalt her i Brøndby Strand, så ud fra et næstekærlighedsprincip er det derfor også en af grundene til, at vi er blevet grøn kirke. Vi har et ansvar for skaberværket og den klode vi bor på - det er noget af det, der driver os, siger sognepræsten.

Fordele og bevidstgørelse Hun peger på flere fordele ved at være blevet grøn kirke. Men kommer samtidig med en ærlig udmelding.

- For at være ærlig, kan det på mange måder være mere besværligt at være miljøvenlig end ikke at være det. At skifte fra engangsservice til porcelæn giver eksempelvis mere opvask for en kirketjener. At bruge genopladelige batterier giver også ekstra arbejde, fordi batterierne så skal lades op til brug i eksempelvis mikrofoner og lucialys. Men fordelene er blandt andet en bevidstgørelse, som vi holder hinanden op på, og som vi tager med hjem, siger hun og fortsætter.

- En anden fordel er, at vi støtter det lokale handelsliv og er synlige i lokalsamfundet. Vi har en trækvogn, vi bruger, når vi går over i Brøndby Strand Centrum og køber ind. Vi køber for så vidt muligt økologisk eller fairtrade - og selvom vi prøver at finde tingene på tilbud, er det ikke nødvendigvis billigere at købe ind på den måde, men det er menighedsrådet indstillet på.

- Derudover forpligter vi os som grøn kirke til at holde gudstjenester med fokus på skaberværket. Jeg kan eksempelvis finde på at inkludere en bøn for mennesker, der er ramt af klimaforandringer og må forlade hus og hjem, fortæller Elisabeth Krarup de Medeiros.

Ingen papir Som kirkegænger mærker man nok allermest de grønne tiltag i én specifik sammenhæng. Nemlig når man ankommer til en gudstjeneste eller kirkelig handling og ikke længere får et ark papir i hånden med salmer og gudstjenestens forløb.

- Kirkegængerne mærker først og fremmest, at vi er grøn kirke, ved at vi før trykte et program, som vi udleverede til hver enkelt før hver eneste gudstjeneste. Det har vi udfaset, og det er mange tusinde kopier, vi sparer der om året. I stedet har vi fået skærme, hvor de samme informationer nu står. Det har været lidt af en ændring for en hel generation, der har været vant til at få programmet på papir. Men efter et par måneder vænnede kirkegængerne sig til det, fortæller Elisabeth Krarup de Medeiros.

Hvad angår affaldssortering, så sorteres en del af kirkens affald. Og det er en frivillig, der sørger for, at noget affald køres på genbrugspladsen, mens brugte marmeladeglas afleveres i en glascontainer af en medarbejder.







Plastik ville kirken også gerne sortere, men det er blandt de tiltag, man ønsker at have fokus på, men ikke formår endnu.

- Det skyldes, at plastik skal sorteres i blødt og hårdt plast, og det formår vi ikke endnu, men vi har et ønske om på sigt at udvide affaldssorteringen med netop det, fortæller sognepræsten.

Man kan læse mere om Grøn Kirke-konceptet på hjemmesiden www.gronkirke.dk