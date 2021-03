Snart er det muligt at blive lyntestet (I næsen) for Covid-19 i alle Vestegnens Kommuner. Foto: Per Christiansen Foto: Per Christensen

Lyntestcentre åbner i lind strøm: Her skal de ligge

Vestegnen - 03. marts 2021

Snart bliver det endnu nemmere for borgerne på Vestegnen at blive lyntestet for Covid-19.

I disse dage åbner Copenhagen Medical 20 lyntestcentre i Region Hovedstaden, og flere af dem er på Vestegnen.

Torsdag klokken 12 åbner der testcentre i Rødovre, Glostrup og Høje-Taastrup, mens der fredag åbner i Hvidovre.

I løbet af ugen er der også åbnet i Vallensbæk.

I forvejen er der muligheder for en kviktest i Ishøj, Brøndby og Albertslund.

De mange lyntestcentre slår dørene i takt med, at samfundet åbner op og som følge af regeringens nye teststrategi er der øget behov for at borgerne bliver testet.

Fremover bliver det lettere i og med, at der åbner nye testcentre i stort set alle kommuner i Region Hovedstaden.

Copenhagen Medical, der skal foretage næsepodninger på borgerne, oplyser, at det i første omgang er den næsepodning, hvor vatpinden skal langt op i næsen, og som godt kan føles ubehagelig.

Men der er indkøbt testkit med den nye metode, hvor vatpinden blot skal to-tre centimeter ind i næsen.

De er på vej til landet og bliver formentlig taget i brug i næste uge.

Hos Copenhagen Medical, der skal drive de 20 centre, er man i fuld gang med at starte testcentre op med alt, hvad det indebærer af ansættelse af medarbejdere, uddannelse, logistik etc. Blandt andet søger Copenhagen Medical medarbejdere lokalt, der ønsker at blive uddannet som podere eller værter på de lokale testcentre.

- Vi er glade for opgaven og vil gøre vores bedste for at leve op til at levere en god kvalitet til borgerne i Region Hovedstaden og på Bornholm, siger Jeppe Handwerk, der er direktør for Copenhagen Medical.

Copenhagen Medical har allerede testcentre i Bella Center, Ved Parken, to steder i Helsingør, Lyngby, Farum, Herlev og Helsinge. Mandag åbnede man centre i Fredensborg, Egedal og Gentofte. Tirsdag i Vallensbæk, Ballerup og Frederikssund. Onsdag i Hørsholm, Rudersdal og Hillerød.

Torsdag åbner man så i Taastrup, Rødovre og Glostrup, mens man også åbner i Allerød, Dragør, Tårnby, Hvidovre og Gladsaxe Kommuner i løbet af denne uge.

Kviktestene er mindre præcise end PCR-test (i halsen), men til gengæld får man svar på mellem 15 og 30 minutter.

Her er testcentrene på Vestegnen

Glostrup: Hvissingehallen.

Rødovre: Rødovrehallen

Høje-Taastrup: Taastrup Idræts Haller.

Hvidovre: Avedøre Bibliotek og Kulturhus i aulaen.

Vallensbæk: Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Albertslund: Musikteatret

Ishøj: Ishøj Bycenter, Store Torv

Brøndby: Kulturhuset Brønden