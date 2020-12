Se billedserie Falck rykker sit testcenter fra Avedøre Havnevej og til Friheden Idrætscenter for at kunne øge kapaciteten markant. Foto: Kenn Thomsen

Lyntest med ventetid

Vestegnen - 16. december 2020 kl. 18:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Da Falck onsdag morgen åbnede et nyt og større testcenter i Friheden Idrætscenter i Hvidovre, havde folk stået i kø i timevis for at få en lyntest. De første i den flere hundrede meter lange kø havde stået der i to timer.

Senere onsdag formiddag voksede ventetiden til tre og en halv time...

Når det hedder lyntest, så skyldes det, at man får svar i løbet af 15-30 minutter. Testcentret i Friheden Idrætscenter udfører de såkaldte antigen-test, der foretages ved næsepodning. Testen viser, om man har coronasmitte i kroppen her og nu.

Denne form for test er en anden type, end de pcr-test, der benyttes i Testcenter Danmarks tilbud, og der er forskel på de to testtypers nøjagtighed, afhængig af hvor man er i smitte- eller sygdomsforløbet. Testmuligheden er et supplement til de offentlige testtilbud. Artiklen fortsætter under billedet

Skal bryde smittekæder - Vores tilbud bidrager til, at flere testes, og at ventetiden på testsvar bliver kortere for brugerne. Det drejer sig jo om at få opdaget de, som er smittede med coronavirus og få sendt dem hjem i isolation. Lyntests kan med andre ord medvirke til hurtigt at få brudt smittekæderne, forklarer Falcks regionsdirektør Lars Rasmussen,

Han overværede åbningen af det nye testcenter sammen med Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

- Jeg er rigtig glad for, at testcentret er placeret i Hvidovre, for jeg er ikke i tvivl om, at nærheden til et testcenter er vigtig for borgerne. Så forhåbentlig kan det få en positiv indflydelse på coronasituationen i Hvidovre, siger Helle Adelborg.

De foreløbige erfaringer er, at cirka fem procent af de lyntestede er positive for coronasmitte.

Fordobling af kapacitet Det er Hvidovre Kommune, der har udlejet teatersalen i Friheden Idrætscenter til Falck. Fra onsdag den 16. december erstattede testcentret i Friheden Idrætscenter det tidligere testcenter ved brandstationen på Avedøre Havnevej. Det giver en langt bedre testkapacitet, når først det nye testcenter er kommet op at køre.

På Avedøre Havnevej var der tre testspor - i det nye testcenter vil man komme op på otte testspor. Det betyder, at man dagligt vil kunne lynteste 1500-2000 borgere per døgn.

- Der er tale om en fordobling af kapaciteten, oplyser regionsdirektør Lars Rasmussen. Artiklen fortsætter under billedet

Husk varmt tøj Omkring 17 mand m/k tager sig hver dag af arbejdet med at lynteste. Det er alt fra registrering til podning. Når prøverne er taget ved hjælp af en næsepodning, bliver de undersøgt, mens de testede opholder sig i et udendørs venteområde.

Det gælder med andre ord om at være klædt varmt på, når man tager af sted for at blive lyntestet...

Og vil man have den kortest mulige ventetid, så skal det nok være midt på dagen, er Falcks erfaringer. Til gengæld er der run på om morgenen og efter normal fyraftenstid.

Det nye testcenter ligger i Frihedens Idrætscenter, der har adressen Hvidovrevej 446. Der er åbent hverdage kl. 9-20, lørdag og søndag kl. 10-19.

I jule- og nytårsdagene har testcentret i Friheden Idrætscenter ændrede åbningstider:

24. december kl. 8-14 - 25.-26. december kl. 9-20 - 31. december kl. 8-14 og 1. januar kl. 12-20.

Man kan læse mere på Falcks hjemmeside - www.falck.dk - hvor kø-tiden også vil blive opdateret løbende.

Lyntest er et supplement Hurtigtestene skal ses som et supplement til de test, som bliver foretaget i Region Hovedstadens testcentre. Har man mistanke om, at man er smittet med coronavirus, har man symptomer, eller er man nær kontakt til en smittet, skal man fortsat bestille tid til test via www.coronaprover.dk

Man skal også huske på, at man bedst forebygger smittespredning ved at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger og de gældende restriktioner: Bliv hjemme, hvis du er syg, føler dig sløj eller hoster. Hold afstand, vask/afsprit hænder ofte, bær mundbind, luft ud og gør grundigt rent.