Lukker parkeringsplads ved station

I 2025 ruller letbanen ud på sin første tur mellem Ishøj og Lyngby. På ruten forlader letbanen kortvarigt Ring 3 for at køre ned til Glostrup Station via en rampe fra Søndre Ringvej. Her vil letbanen løbe mellem jernbanesporene og Sydvestvej, hvor der i dag er parkeringsområde.

Når parkeringsområdet er afspærret, går letbanen i gang med at lave en såkaldt forbelastning, som vil vare cirka et år. Det betyder, at man lægger en stor sandpude ud på parkeringsområdet for at komprimere undergrunden, så den bliver stabil at bygge på, når letbanebyggeriet senere går i gang.