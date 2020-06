Se billedserie Hvidovre Hospitals modtagehal for Covid-19-patienter er nu lukket. I gennemsnit har der været 60 patienter i døgnet. Foto: AHH Kommunikation

Send til din ven. X Artiklen: Lukker Covid-19 modtagehal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukker Covid-19 modtagehal

Vestegnen - 01. juni 2020 kl. 17:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I modtagehallen overfor Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital har personalet siden marts tilset en lang række Covid-19 patienter. Men nu er hallen pillet ned og erstattet af pavilloner ved siden af akutmodtagelsen. Lukningen er et led i hospitalets omstilling fra Covid-19 hospital tilbage til "almindeligt" hospital.

Modtagehallen blev opført i tæt samarbejde med Region Hovedstadens center for ejendomme, da opbygningen af Covid-19 hospitalet var på sit højeste i marts. Der var ikke plads til at etablere et modtagelsesområde inde på selve hospitalet, og derfor tog man en del af byggepladsen i brug.

Men hvordan kunne det på under en uge lade sig gøre at omdanne en byggeplads til et modtagelsesområde for Covid-19 patienter? Det kan man se på den fascinerende video herunder.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Modtagehal for coronapatienter på Hvidovre Hospital her i stedet

Fra slut marts til midt maj tilså personalet i modtagehallen i gennemsnit over 60 patienter i døgnet, der var mistænkt for at være smittet med Covid-19. Antallet af patienter var særligt højt den 20. april, hvor præcis 100 patienter blev tilset af sygeplejersker og læger i modtagehallen.

I de seneste uger har tallet været faldende, og i forbindelse med omstillingen af hospitalet til mere normale tilstande etableres der nu andre arbejdsgange, der gør det muligt at modtage Covid-19 patienter på selve hospitalet.

Derudover vil der fortsat være et mindre område med pavilloner ved siden af hospitalets akutmodtagelse, hvor patienter, der kommer ind uden at være henvist, kan blive tilset.