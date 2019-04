Lovligt gaderæs vender tilbage til Avedøre Holme i Hvidovre. Foto: NHansen Photo Foto: NIELS HANSEN

Lovligt streetrace: Her er kørekortet ikke i fare

Vestegnen - 23. april 2019 kl. 07:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverken kommuner eller politi vil have uorganiseret gaderæs. Det står klart, efter de senere ugers fokus på forskellige biltræf rundt om på Vestegnen.

Til gengæld kan det godt lade sig gøre at arrangere lovligt gaderæs på en lukket bane, hvor der er sikkerhed for både deltagere og tilskuere. Og på lørdag den 4. maj fra kl. 14-20 er der et sådant lovligt gaderæs på Avedøre Holme i Hvidovre.

Det er virksomheden Racedays.dk, der står bag tre lovlige gaderæs henover sommeren. Racedays.dk afholdt to arrangementer på Avedøre Holme sidste år, hvor deltagere var mødt talstærkt op i deres biler, for at få mulighed for at køre uden at skulle holde udkig efter politiet.

Lovligt gaderæs i Storkøbenhavn har været efterspurgt de senere år, da deltagerne mangler et sted, hvor de kan dyrke deres sport og interesse for biler i fred for politiet. Hvilket er muligt til disse arrangementer, da færdselsloven midlertidigt er trådt ud af kraft - så kørerne ikke risikerer at få bøder, miste kørekortet eller deres bil. Ulovligt gaderæs er i Storkøbenhavn og resten af landet, et problem, da der til tider sker personskade, og er en ressourcekrævende udfordring for politiet.

De to lovlige arrangementer sidste år skulle i første omgang vise, hvor stor opbakningen er til det lovlige alternativ til gaderæs, og opbakningen var stor, da der ikke var plads til flere kørere.

Derfor har Racedays.dk i år fået tilladelse til at afholde tre arrangementer, så endnu flere kan dyrke deres sport og hobby. De tre arrangementer kommer til at foregå lørdag 4. maj, lørdag 24. august og lørdag 14. september på Kystholmen i tidsrummet kl. 14-20, hvor der bliver dystet på en 201 meter lang strækning, med efterfølgende 300 meter til nedbremsning.

Formålet med streetrace-arrangementerne er først og fremmest at fremme sikkerheden for kørerne og for tilskuerne.

Eksempelvis stiller Racedays.dk krav om, at kørerne altid har styrthjelm på når der køres. Tilskuerne er afskærmet ved hjælp af betonklodser, men alligevel kommer tilskuerne helt tæt på bilerne - ligesom til de ulovlige gaderæs.

Arrangementerne på Avedøre Holme indgår i DMStreetrace, en liga for dem der er ekstra dedikerede til at køre streetrace. Aktuelt er der allerede over 40 tilmeldte kørere, som dyster i tre forskellige klasser om at kunne kalde sig Danmarksmester.

Racedays.dk er en virksomhed, der har til formål at løse problemet med ulovligt streetrace/gaderæs i Danmark. Virksomheden ejes af Michael S. Overgaard, der i over 10 år har arbejdet for at lave lovlige arrangementer. Arrangementerne bliver afviklet på baggrund af frivillige kræfter, der har det til fælles, at de kæmper for alternativer til ulovligt streetrace.

