Sådan fungerer det støjdæmpende autoværn. Grafik: Vejdirektoratet

Lovende resultater: Nyt støjautoværn virker

Vestegnen - 16. november 2017 kl. 10:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De foreløbige resultater tyder på, at et nyt støjautoværn - som også er opsat i Ishøj og Vallensbæk - kan halvere trafikstøjen.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Det dansk producerede autoværn er opsat på en forsøgsstrækning på en stærkt trafikeret jysk vej. Her har værnet vist sig at kunne dæmpe støjen med 2-5 decibel (dB), hvilket svarer til en halvering af trafikmængden.

»Resultaterne er meget lovende, og autoværnet kan vise sig at blive et vigtigt redskab i Vejdirektoratets kamp mod trafikstøj på strækninger med beboelse tæt på vejen,« siger Jette Voigt, der er projektleder i Vejdirektoratet.

Forsøget med autoværnet har kørt i 2017 på en 800 meter lang strækning på en stærkt trafikeret vej. Netop denne strækning er kendetegnet ved boliger helt op ad vejen og borgere, der føler sig generet af trafikstøjen. Vejdirektoratet har under forsøget sat måleudstyr på udvalgte huse, og støjforsøget er blevet kontrolleret ved hjælp af computermodeller.

Det samlede billede viser, at støjen bliver dæmpet med 2-5 dB afhængig af boligens afstand fra vejen. Det er imidlertid endnu for tidligt at overføre de gode resultater direkte til andre steder langs vejnettet, understreger Jette Voigt.

»Placeringen af et støjdæmpende autoværn tæt på vejen og dermed trafikstøjen har haft en betydelig effekt for de nærmeste huse. Vores målinger viser samtidig, at autoværnet har en god effekt op til 60 meter fra vejen og faktisk også længere væk. Men effekten afhænger af de lokale forhold. Vi skal derfor have resultater fra andre teststrækninger i landet, før vi kan sige mere om, hvor effektivt værnet er,« siger Jette Voigt.

Vejdirektoratet samarbejder med Ishøj og Vallensbæk kommuner, der har sat autoværnet op på en strækning i hver kommune. Forsøgene vil tilsammen kunne give et mere tydeligt billede af, under hvilke forhold autoværnet har den bedste effekt.

De to forsøgsstrækninger er Ishøj Stationsvej i Ishøj og Vejlegårdsvej i Vallensbæk.

Fordelen ved et støjdæmpende autoværn er, at det er placeret tættere på vejen og dermed støjkilden, ligesom det kan sættes op på strækninger, hvor det fx på grund af pladsmangel ikke er muligt at opsætte de traditionelle støjskærme. Desuden er autoværnet et billigere alternativ i forhold til støjskærme.

Autoværnet består af et traditionelt autoværn, der er perforeret med små huller. Autoværnet har derefter fået påsat en kassette af strækmetal med stenuld. Vejsiden af både autoværnet og kassetten er således åben, så stenulden bedre kan absorbere trafikstøjen. Bagsiden af kassetten er lukket, så mest muligt af den dæmpede støj bliver inde i kassetten.

Det støjdæmpende autoværn er dansk udviklet af virksomheden NAG1 i samarbejde med blandt andre Rockwool.

