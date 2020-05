Loptimisten slår dørene op

Shoppingcentret Hvidovre C har fået en helt ny butik. Den hedder Loptimisten, og her kan man både købe og sælge genbrugstøj og legetøj til børn.

Bag Loptimisten står familien Agger fra Hvidovre. Familien er ægte ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel i lokalområdet. Familien overtog lokalerne i Hvidovre C i december, og efter en stor renovering af lokalerne er butikkens stande nu klar til at blive fyldt.