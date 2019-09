Fra 31. januar 2020 vil der kun være én privat leverandør af hjemmehjælp i Hvidovre Kommune.

Lokalt firma vandt: Kommune satser på ét firma til privat hjemmehjælp

Vestegnen - 29. september 2019

Hvidovre Kommune har besluttet, at man fremover ikke vil have flere leverandører af privat hjemmehjælp. Kommunen ønsker kun én privat leverandør, og det bliver Human Care, der har hovedafdeling i Hvidovre, som fra 31. januar 2020 overtager opgaven.

Hidtil har borgerne i Hvidovre haft tre forskellige private leverandører at vælge imellem, men for at sikre et mere smidigt og tættere fagligt samarbejde mellem kommunen og leverandøren, besluttede kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2019, at der nu kun skal være en enkelt leverandør.

- Flere ældre, tidligere udskrivning fra hospitalerne og flere komplicerede forløb gør, at der er behov for et tættere samarbejde mellem fx hjemmepleje, den kommunale sygepleje, genoptræningen og hospitalet, og vi er overbevist om, at ordningen med en enkelt privat leverandør vil styrke det tværfaglige samarbejde til glæde for den enkelte borger, siger chef for center for sundhed og ældre i Hvidovre Kommune, Nicolai Kjems.

- Vi er opmærksomme på, at nogle af borgerne er kede af at skulle skifte leverandør, men vi kan forsikre dem om, at vi fra kommunens side både i udbudsprocessen og fremover har haft og vil have fokus på, at de får den bedste hjælp, tilføjer Nicolai Kjems.

Kommunen har i forvejen gode erfaringer med samarbejdet med Human Care, der i dag kommer hos 100 borgere i Hvidovre. Desuden ligger der en flot tilsynsrapport fra det uanmeldte eksterne tilsyn med Human Care i 2018.

Human Care vandt udbuddet ved samlet set at score højest ud fra kriterier som blandt andet pris, færrest mulige hjælpere i borgerens hjem, efterlevelse af de visiterede indsatser, dokumentation og samarbejde med kommunens visitation, sygepleje, genoptræning og andre samarbejdspartnere.

Borgere, der modtager hjemmehjælp fra private leverandører, vil modtage information fra kommunen om den nye leverandør, muligheden for at vælge mellem Human Care og kommunens hjemmepleje og den videre proces frem mod 31. januar 2020, hvor den nye ordning træder i kraft. En ny ordning med tøjvask træder i kraft samtidigt, og dette vil de berørte borgere også få nærmere besked om.

Udover en styrkelse af det faglige samarbejde omkring den enkelte borger forventer kommunen også, at der kan spares penge på den nye ordning. Hvis alle de borgere, der i dag har privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, vælger Human Care, viser kommunens beregninger, at der kan spares cirka tre millioner kroner årligt.

Der har været to klagesager i udbuddet, men i starten af juli afgjorde Klagenævnet for Udbud, at udbudsprocessen i Hvidovre Kommune var forløbet, som den skulle. Klagenævnet pålagde samtidig de to firmaer, som havde klaget, at betale sagsomkostninger til Hvidovre Kommune.