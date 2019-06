Se billedserie Formand for Middelalderforeningen Korsfarerne, Karsten Clausen, står klædt som middelalderbiskop foran Feltkatedralen i lejren.

Lokale debutanter på krigs-festival

Vestegnen - 15. juni 2019 kl. 15:01 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt har de hjemmebane i Middelalderlandsbyen i Brøndby, men denne weekend kan man finde medlemmer af Middelalderforeningen Korsfarerne i én af de mange teltlejre, der er sat op langs Vestvolden på Krigshistorisk Festival.

Det er tredje år, festivalen finder sted, men første år Korsfarerne er med. Det er en debut på flere måder. For normalt er gruppen omgivet af andre ligesindede middelalder-entusiaster på eksempelvis middelaldermarkeder. Men her er de repræsentanter for et årstal, og dermed de eneste fra deres tid, og det gør oplevelsen særlig for gruppen, fortæller korsfarer-ægteparret Pernille og Mathias Normann, der til dagligt bor i Vallensbæk.

- Det er sjovt at være med på festivalen. Det er en anderledes oplevelse, fordi vi normalt allesammen ligner middelalderfolk, og her står vi blandt romere og andre tidsaldre. Selv glæder jeg mig til at opleve lidt forskelligt, og jeg er indtil videre meget pjattet med renæssancedragterne, siger Pernille Normann og peger over mod nabolejren fra 1500-tallet.

Selv er hun klædt som landsbybonde og hendes mand Mathias er klædt som tempelridder-sergent med sort kappe, der signalerer, at han ikke er af adelig byrd (for så ville han have haft hvid kappe på, red.)

Pernille arbejder på at blive færdig med et nyt sæt middelaldertøj, så hun snart kan være klædt som tempelsøster.

Foreningen formidler som gruppe de forskellige katolske ordner, der var under middelalderen, så i lejren går både nonner, tempelriddere og en biskop rundt.

For parret handler det at være med i Korsfarerne, at opleve på egen krop hvordan middelaldermennesker levede.

- Det sjoveste er at bruge tøjet, ikke at vise det. Og så at have det sjovt, siger Mathias.

Noget af det første de stiftede bekendtskab med i sin tid, var vigtigheden af varm påklædning.

Begge fremhæver det sociale liv, de har sammen med de andre korsfarere. Parret har som mange andre overnattet i lejren, og det er også planen i nat, hvis altså ikke vandet står for højt pga. regnen, da man selvfølgelig sover i jordhøjde. I givet fald er back up-planen for Korsfarerne at overnatte i Middelalderlandsbyen, hvor de er hjemmevante.

Middelalderforeningen Korsfarernes formand Karsten Clausen fortæller, hvorfor gruppen er med på Krigshistorisk Festival.

- Vi er med, fordi vi spiller Korsfarere, og de havde alt andet lige noget med våben og krig at gøre. Vi synes også, at det er et rigtig godt initiativ med opbygningen af festivalen, hvor man bevæger sig rundt på en tidslinje. Og vi vil rigtig gerne formidle vores del af historien. Vi er jo en formidlingsgruppe, og her har vi absolut muligheden for at formidle. Vi er jo en lokal vestegnsgruppe, og derfor skal vi selvfølgelig være med og støtte op om netop dette arrangement. Desuden har vi det rigtig godt sammen. Det sociale er vigtigt, og de andre i gruppen er som vores anden familie, siger Karsten Clausen.

Selv kan formanden ikke huske, hvornår eller hvordan han blev bidt af lige middelalderen. Men han som han siger, har det altid været i blodet på ham. For ægteparret Normann er det en interesse for fantasy, der har udviklet sig.

Krigshistorisk Festival på Vestvolden i Rødovre fortsætter indtil klokken 17 i dag, lørdag, og i morgen søndag kl. 10 til 14.