Lokaldemokratisk eksperiment gøres permanent

Det var i første omgang en forsøgsordning, der skulle prøves af i to år. Kommunalbestyrelsen i Rødovre har netop besluttet, at ordningen fortsætter, og at det i fremtiden skal være lettere for borgerne at få et forslag drøftet i kommunalbestyrelsen.

»Borgerdrevne forslag kan flytte en sag fra hjertet og op på den politiske dagsorden. Det er vigtigt for vores lokale demokrati, at alle har den mulighed. Vi var de første i landet til at indføre borgerdrevne forslag, så dengang var der ikke andet for end at prøve sig frem. Nu er vi blevet klogere og kan se, at vi i første omgang satte barren lidt for højt. Derfor gør vi det nu lettere at få et forslag drøftet i kommunalbestyrelsen. Det vigtigste er, at det udvikler det lokale demokrati,« siger borgmester Erik Nielsen.