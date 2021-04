Glostrup Station udpeges i regeringsplanen som et trafikalt knudepunkt for hele Vestegnen. I forvejen vil stationen om nogle år være knudepunkt for både letbane, S-tog og busser. Illustration: Hovedstadens Letbane / Gottlieb Paludan Architects

Lokal tilfredshed med trafik-udspil

Vestegnen - 17. april 2021 kl. 08:55 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Glostrup bliver et trafikknudepunkt for den kollektive trafik. Amagermotorvejen skal udvides. Der er afsat milliarder til bekæmpelse af trafikstøj. Og der skal anlægges en ny hurtig-buslinje mellem Avedøre Holme, gennem Hvidovre og Rødovre, og videre mod Gladsaxe.

- Der er nogle spændende perspektiver i det udspil, som regeringen er kommet med. Vi havde jo ønsket en metroforbindelse, men vi vidste også, det er et megadyrt projekt. Nu foreslår man så en hurtigkørende buslinje på tværs, og det er noget, vi har savnet i årevis, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg (S).

Hun er også tilfreds med, at man vil styrke S-togs-driften, og at Friheden Station bliver udpeget til et af de regionale trafikknudepunker med en styrkelse af S-togs-driften og med en hurtig-buslinje, der passerer stationen.

- Udsigten til en styrkelse af den kollektive trafik i Hvidovre er rigtig positiv, og jeg er glad for, at Friheden Station, som i forvejen er en central station, kommer til at blive et endnu større trafikknudepunkt.

Penge til bekæmpelse af trafikstøj

I regeringens plan indgår en udvidelse af Amagermotorvejen, hvilket vil betyde nye støjskærme langs den larmende motorvej. Udvidelsen af Amagermotorvejen er nødvendig i forhold til det kommende erhvervsprojekt Holmene, bestående af ni øer.

Hvidovres borgmester er tilfreds med, at Holmene-projektet specifikt er nævnt i regeringens udspil:

- Vi oplever, at der er stor interesse for Holmene - ikke bare på grund af øernes meget attraktive beliggenhed - men også på grund af den grønne profil, og vi får flere henvendelser fra både danske og udenlandske virksomheder, som er interesseret i Holmene. Så vi fortsætter det grundige arbejde, der er i gang, siger Helle Adelborg, der betragter regeringens udmeldinger om Holmene som endnu et rygstød til visionen.

Hvidovres borgmester er også tilfreds med pengene til bekæmpelse af trafikstøj.

- Der kan nok aldrig blive afsat penge nok, men der har aldrig været afsat så meget, som det nu er sket i udspillet. Jeg har en forventning om, at de fleste af disse penge vil blive brugt i hovedstadsområdet, hvor mange bor tæt på motorvejene, og er stærkt plaget af trafikstøj, siger Helle Adelborg.

Udbygning af Glostrup Station

I Glostrup synes borgmester John Engelhardt (V), at regeringsudspillet ser rigtig lovende ud.

Årsagen er, at der indgår et forslag om at bygge to nye perroner med fire spor på Glostrup Station, og det giver mulighed for, at regional-, fjern- og lufthavnstog igen kan få stop på Glostrup Station. Noget der vil fastholde og udbygge Glostrup Station som et trafikalt knudepunkt. Allerede i dag er Glostrup udpeget til knudepunkt med S-tog, busser og den kommende letbane.

En opgradering af Glostrup Station vil få stor betydning for hele Vestegnen - særligt i Glostrup, Brøndby og Albertslund.

- Det giver rigtig god mening, og vi vil presse på for at få realiseret dette projekt i løbet af de kommende år. Det springende punkt er jo, hvornår projektet på Glostrup Station udføres. Står det til mig, så skal det være færdigt samtidig med letbanen åbner, siger John Engelhardt.

En opgradering af Glostrup Station er også spændende for den fortsatte byudvikling omkring stationen.

- Det er rigtig glædeligt med forslaget om at udbygge Glostrup Station som trafikalt knudepunkt. Det giver nogle udfordringer, som vi skal se på, og det giver nogle muligheder for den fortsatte byudvikling. Blandt andet har vi et ønske om en bro over jernbanen til stationen, i stedet for en tunnel, som mange ikke kan lide at bruge, siger Glostrups borgmester John Engelhardt.

- Det er en spændende udfordring, at vi nu skal se nærmere på, hvordan vi kan optimere forholdene omkring Glostrup Station. Vi skal se nærmere på både hele logistikken, parkeringsforhold og andet, tilføjer John Engelhardt.