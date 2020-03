Ingen generationskløfter her. Et stigende antal Opera Hedeland-gæster ser stort på aldersskel og følges ad på tværs af generationer. Det er blandt andet oprettelsen af en familiepakke i samarbejde med Ældresagen, som har påvirket udviklingen. Foto: Mikal Schlosser

Lokal operasucces for alle generationer

Det viser amfiteatrets opgørelse over sæsonen, som også afslører, at selvom flertallet af gæsterne fortsat er over 60 år, er den lokale opera i stigende grad en familiebegivenhed.

I alt 1.200 borgere fra Roskilde Kommune valgte at gæste operaen, mens godt 500 kom fra Greve Kommune. Fraset de lokale publikummer kommer et stort antal, små 1.700, fra Nordsjælland, mens knap 900 kom fra København. Hertil kommer publikummer fra fem forskellige europæiske lande samt USA og Grønland. Flertallet kommer dog ikke længere væk end fra Sverige.

- Tæller vi skoleforestillingen med, kommer næsten halvdelen af årets gæster fra de tre omkringliggende kommuner, Høje Taastrup, Roskilde og Greve. Det er vigtigt for os at have en plads i de lokales hjerter, så det er et resultat, vi er meget glade for, siger Claus Lynge.