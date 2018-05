Lokal festival byder på musik i høj klasse

Efter Wafande træder Johnny Deluxe op på scenen. Danmarks feststemte og energiske band er tilbage. Publikum kan synge med på alle klassikerne »Drømmer jeg«, »Vi vil ha' mer« og »Elskovspony« mens teltdugen løfter sig. Til at runde både fredag samt lørdag aften af, kommer DJ Fuller - en af landets absolut bedste mainstream dj's, med over 20 års erfaring. Han har 80'er/90'er/00'er musik som sit store speciale og det er ikke uden grund, at han bliver kaldt for den store »festmotor«, der aldrig løber tør for diesel.

Lørdag den 2. juni kl. 15 åbner pladsen og festivalens forrygende musikprogram går i gang. »Orkan« er på banen som husorkester på lille scene med old school-rock og et helt særligt swing. Torslundes egen syngende læge, Thomas Stenberg starter festen på hyggelig vis efterfulgt af et af de mest originale indslag på den danske musikscene: Sømændene. Med rødder i de danske sømandssange, forstår de absolut at lave en fest. Highway Jam går på scenen kl. 18.00 og sætter for alvor gang i festen med kopimusik fra den hårde bluesede rock så som Whitesnake, Deep Purple, Aerosmith, Jimi Hendrix, Queen og mange flere. Efter denne seance indtages scenen af ingen ringere end Anne Dorte og Maria. Her kan publikum opleve de elskede evergreens fra Tøsedrengene samt alle deres store hits fra de sidste fire årtier, også deres helt nye sang »Det lykkeligste land i verden«. Anne Dorte & Maria lover et medrivende show med stor begejstring.