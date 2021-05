Lod borgerne bestille tømning af affald: Her er resultatet

De første resultater fra et forsøg med fleksibel tømning af affaldsbeholdere i Glostrup, ligger nu klar. Der skal dog yderligere undersøgelser i gang. Foto: Peter M. Madsen

Vestegnen - 16. maj 2021 kl. 06:41 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det lyder umiddelbart helt logisk: I stedet for at tømme halvtomme affaldsbeholdere, så kan borgerne bestille en afhentning, når beholderne er fyldte.

I dag foregår tømningen af affaldsbeholdere stort set alle steder på faste ugedage og med faste uge-intervaller. Familien Vest i nummer 34 får automatisk tømt beholderen med glas og metal, uanset hvor meget der er i.

Kunne det ikke gøres smartere, spurgte man sig selv i Glostrup Forsyning og affaldsselskabet Vestforbrænding. Og spørgsmålet blev til et forsøgsprojekt over et halvt år på to villaveje i Glostrup - Ejbyholm og Ydergrænsen, hvor tilsammen 53 husstande har deltaget. Den tredje part i forsøget var renovationsselskabet Urbaser, der står for affaldstømningen i Glostrup.

Forsøget gik ud på, at beboerne på de to veje selv skulle bestille en tømning af deres affaldsbeholdere, når der var behov for det. Bestillingen foregik elektronisk, ved hjælp af enten en slider på affaldsbeholderen, eller en app på telefonen. Inden for 48 timer skulle affaldsbeholderen så være tømt.

Der kom mere kørsel Nu er nogle af resultaterne fra forsøget så kommet. Og de er både gode og mindre gode.

Der er sket en markant nedgang i antallet af tømninger. Mange beboere har ikke haft behov for at få tømt fx glas/metal-beholderen så ofte, som det sker med den faste tømning.

Bagsiden af medaljen er, at renovationsbilerne har måtte køre meget længere for at foretage tømningen af affaldsbeholdere. Der har ganske enkelt været en livlig trafik af renovationsbiler op og ned ad de to villaveje - hvilket har skabt utilfredshed hos både beboere og chauffører.

Tallene fra forsøget viser, at renovationsbilerne ved fleksibel tømning kører cirka fem gange længere end ved den faste rutetømning.

Projektleder Mehran Vahman fra Vestforbrænding vurderer, at der er flere forklaringer.

- Der er tale om et begrænset område, og begge veje er blinde veje, så renovationsbilerne har skulle køre både ind og ud, hver gang de skulle tømme. Desuden har vi i forsøget lagt ind, at beboerne kunne bestille tømning alle dage, og at der højest måtte gå 48 timer mellem bestilling og tømning. Alt sammen har betydet ekstra kørsel, forklarer Mehran Vahman.

Selv om man på forhånd vidste, at den fleksible tømning kan give mere kørsel, så er resultatet af opskalering lidt større end forventet.

Flest ønsker fleksibel tømning Den øgede trafik med renovationsbiler er også blevet bemærket af beboerne, og det har skabt utilfredshed. Bortset fra dette element, så har forsøget ikke giver anledning til et større antal klager, viser beboer-undersøgelsen, der er foretaget.

Den viser i øvrigt, at 50 procent foretrækker den fleksible tømning, mens 41 procent foretrækker den faste tømning, som sker automatisk uden man skal tænke over det.

Idéen om en mere fleksibel affaldstømning er da også langt fra opgivet.

- Nu skal vi fået en masse data ind, og nogle af resultaterne ligger klar, men der er stadig meget, som skal undersøges. Lige nu er vi i gang med at udarbejde en samlet rapport, der belyser både de samfundsøkonomiske, de klima- og miljømæssige og de servicemæssige aspekter. Det er planen, at vi på et virtuelt informationsmøde vil præsentere rapporten - både over for de beboere, der har været med i forsøget, og for andre i Glostrup og omegn, fortæller Mehran Vahman.

De mange data fra forsøget kan nemlig bruges til at vurdere forskellige modeller i tømningen af affald. Hvad hvis man kombinerer det bedste fra den faste rutetømning med det bedste fra den fleksible afhentning? Hvad hvis renovationsbilerne kører på el i stedet for på fossilt brændstof? Hvad hvis affaldsbeholderne var inddelt anderledes?

- Gennem forsøget har vi fået nogle regne-værktøjer, som vi kan bruge fremadrettet, så det har bestemt været værdifuldt. Det er også muligt, at der skal foretages flere forsøg i andre boligområder - blandt andet for at få endnu mere viden om borgernes vaner og syn på affaldstømningen, siger Mehran Vahman.