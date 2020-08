Se billedserie Det har været den næstmest travle livredningssæson i Danmark de sidste 10 år målt på aktioner noteret af TrygFondens Kystlivredning. PR-foto

Livreddere gør status på badesæsonen

Vestegnen - 20. august 2020

I går aftes lukkede livredderne fra TrygFonden Kystlivredning tårnene for sidste gang i år. Badesæsonen bød på den koldeste juli i 22 år, men satte spurten ind i august med hedebølge og ekstraordinært mange mennesker på strandene. Det gør sæsonen til en den anden mest travle inden for de seneste 10 år.

Fralandsvinden har været årsag til langt de fleste redningsaktioner - også i den forløbne halvanden uge, hvor 10 personer måtte hjælpes i land pga. vinden. Livredderne opfordrer derfor badegæsterne til at passe ekstra godt på, nu hvor de ikke længere kan træde til på strandene.

Langt de fleste er vendt tilbage til skole og arbejde efter sommerferien, og dermed er det tid for livredderne til at lukke tårnene på strandene.

- Det har på mange måder været en speciel sæson i år - både pga. corona, men også med det vejrskifte vi oplevede. Fra at have overvåget halvtomme strande i juli, fik livredderne pludselig travlt i august, da badevejret for alvor kom og tiltrak ekstraordinært mange mennesker, siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning, og fortsætter:

- De fleste har passet godt på i vandet, men fralandsvinden har igennem hele sæsonen overrasket badegæsterne og skabt farlige situationer. Det har givet anledning til en del redningsaktioner, fordi det ikke er alle, som har været rutinerede nok til at forudse de problemer, som vinden giver - også når den ikke umiddelbart synes særlig kraftig.

De foreløbige tal fra TrygFonden Kystlivredning viser, at livredderne i år har gennemført 67.514 indsatser, hvoraf de 32 aktioner har involveret personer i livsfare. Til sammenligning var der i 2019 67.480 indsatser med 12 aktioner, hvor det vurderes, at personer var i livsfare, mens der i 2018, som var en historisk varm sommer, var 88.355 indsatser, hvoraf 52 blev vurderet at være livreddende.

De lokale tal

Tager man et kig på de regionale tal, har kystlivredderne været til stede på Vestegen i tårnene ved stranden i Vallensbæk, Brøndby, Ishøj og Hundige.

Ingen af de fire steder har der været livreddende aktioner i de uger. livredderne har været til stede i skolernes sommerferie. Hvad førstehjælpaktioner angår tegner Vallensbæk sig for samlet set 18, Brøndby for 41, Ishøj for 29 og Hundige for 12 førstehjælpsaktioner.

Der var desuden 64 forebyggende aktioner i Vallensbæk, og tilsvarende 53 i Brøndby, 51 i Ihøj og 36 i Hundige. Oplysende indsatser var der en del flere af på de enkelte strande. Her er der noteret 887 oplysende indsatser i Vallensbæk, 1.399 i Brøndby, 1.913 i Ishøj og 1.517 i Hundige.

Pas på vinden

Vejret er fortsat lunt og dejligt, så der er stadig gode muligheder for badeture i den kommende tid og ikke mindst for vandaktiviteter som SUP, kitesurfing og kano- og kajak. Men livredderne er der ikke længere til at holde øje og hive folk, der er blevet fanget af vinden, ind på land, så Anders Myrhøj opfordrer til, at man passer ekstra godt på og følger baderådene.

- Til langt ind i efteråret bruger folk vandet til både at svømme, ro, surfe og til SUP, og det skal man endelig nyde de gode muligheder for. Men husk nu at være opmærksom på vind og vejr. Tag altid en makker med, så I kan holde øje med hinanden, for alle kan komme i problemer - uanset hvor rutineret man er. Det er bedre at blive på land, hvis der er kraftig vind eller store bølger, så du ikke løber en unødig risiko og bringer dig selv i fare. Og slip nu ikke børnene af syne, men nyd turen til stranden sammen i fællesskab, siger Anders Myrhøj.

Skal du ro, sejle, kitesurfe mv., så husk redningsvesten, og tag en vandtæt mobil med, så du kan ringe efter hjælp eller alarmere via SejlSikkert Alarm appen.