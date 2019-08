Livet på Vestegnen

En anden ting som jeg heller ikke fik gjort meget i denne sommer er at grille. Jeg elsker grill-mad, men det er en smule omstændigt at grille, når man bor i lejlighed. Desuden har det skiftende vejr betydet, at regnvejr ikke var grill-vejr. Og den næste dag har appetitten måske været meget lille pga. smeltende varme. En helt anden ting er, at jeg er begyndt at løbe igen hen over denne sommer. De læsere, som har læst med siden jeg begyndte at skrive her i avisen, kan måske godt huske, at jeg engang løb som en del af min motion. Det var i starten af mine indlæg - for efterhånden en del år siden. Jeg mistede lysten og pusten for nogle år siden, men nu har jeg genoptaget løbet. Derfor er jeg også pinligt bevidst om, at det rent faktisk både har regnet og været ekstremt varmt i denne sommer. For jeg har løbet både i bagende sol, i blæst og i regn.