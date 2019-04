Ude godt - hjemme bedst. Som her ved Brøndby Strand.

Livet på Vestegnen: Ude godt - hjemme bedst

Vestegnen - 28. april 2019 kl. 06:57 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Denne gang om at vende hjem efter en ferie i udlandet. Her er hendes indlæg:

Så har vi lagt påsken bag os. For mig har det været en rigtig fin påskeferie med en masse dejlige oplevelser. Jeg har været en tur med familien på ferie i Barcelona i min påske. Det var en skøn ferie, hvor vi rigtig fik oplevet en masse. Men som ordsproget siger, så er ude godt, men hjemme bedst.

Så det var også dejligt at komme hjem igen. For når jeg kommer hjem til Vestegnen, så ser jeg alle de små ting, som er forandret. Jeg ser alle de smukke blomster, som er sprunget ud. Jeg opdager alle de små ting, som er forandret eller ændret. Det kan være butikker, som har ændret udstilling. Eller den lokale biograf, der har nye film på programmet. Måske er der kommet en ny kaffevariant i ens favorit café. Det er ofte på vejen hjem fra en ferie, at jeg begynder at glæde mig til at se mit hjem på Vestegnen igen. Og jeg har da også nået en alder, hvor det at sove i sin egen seng betyder noget - og er noget, som man kan længes lidt efter.

Jeg savner næsten også altid den velkendte udsigt fra min altan med de fine solnedgange. Jeg savner at gå tur i det grønne område jeg bor i, når jeg er væk på ferie. Det er trygt og godt hjemme på Vestegnen og jeg ville ikke bytte det for noget.

Og faktisk viser mange af de seneste statistikker også, at Vestegnen er et trygt sted at komme hjem til. Kriminaliteten på Vestegnen er nemlig faldende. Vi bor faktisk i et område, hvor der ikke længere sker kriminalitet i stor stil. Det gode er også, at det gælder alle kommuner på Vestegnen. Trods antallet af borgere på Vestegnen er steget med 28.000 i forhold til for 10 år siden, så er kriminaliteten samlet set alligevel faldet. Den positive udvikling skaber jo i sig selv en god spiral. For mindre kriminalitet kan lokke flere ressourcestærke indbyggere til Vestegnen og flere ressourcestærke indbyggere skaber også mindre kriminalitet i sidste ende.

Så Vestegnen er så småt i gang med at omdanne sig til et sted, hvor flere gerne vil bo. Og det betyder jo også, at for dem, som allerede bor her, er der mere trygt end tidligere. Selv om det er en proces, der tager tid - ja, flere år at vende - så er vi på rette spor. Til at få en god og tryg hjemstavn.

