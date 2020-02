Det kan være godt at bryde vanen og gøre noget andet. Fx vælge en anden rute til gå- eller løbeturen.

Send til din ven. X Artiklen: Livet på Vestegnen: Tjek dine vaner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livet på Vestegnen: Tjek dine vaner

Vestegnen - 15. februar 2020 kl. 06:53 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Hun skriver her om, at det nogle gange kan være godt at bryde med vaner og rutiner - det gør hun også selv med sine blog-indlæg i avisen. Her er hendes indlæg:

De daglige rutiner. Det du gør hver dag. Stå op samme tidspunkt. Du tager til og fra arbejde eller skole. Du handler i de samme butikker. Du laver og spiser den samme mad. Det er måske ikke en gentagelse hver dag, men så alligevel.

De fleste af os har nemlig en masse daglige rutiner og vaner. Ting som vi gør hver dag om og om igen. Vi tager den samme vej på arbejde og møder ofte de samme mennesker. Vi handler i de samme butikker og centre, hvor vi også møder mennesker, som vi kender mere eller mindre perifært.

Det kan derfor være godt nogle gange at bryde vanen og gøre noget andet, end man plejer. Tag ud og se et andet shoppingcenter. Gå i en butik, som man ikke plejer at bruge. Eller tage en anden vej på arbejde. Selv om det er trygt med rutinerne, så kan det også være godt at komme lidt ud af dem.

Det kan jo være af man fandt en helt ny og bedre vej til arbejde eller skole. At man kunne tage cyklen nogle dage i stedet for bussen. Eller at man så helt andre mennesker på sin vej. Måske er det nogle helt andre typer eller ting, som man ser i det nye.

Pendlere møder ofte de samme personer hver dag. Ved bussen eller i toget er der mange af de samme ansigter. Og ofte bruger folk de samme pladser og sæder. Og det kan næsten udløse onde blikke, hvis man sætter sig på en andens "stam-plads" i toget.

Rutinerne gør også, at når man møder de samme personer uden for den sædvanlige kontekst, så er det svært at sætte i relation. Hvis man er vant til at se folk i uniform, så kan det være et stort hovedbrud at finde ud af, hvem de er, hvis man pludselig møder dem i civil.

Og når folk "forsvinder" fra ens daglige færden, så skaber det nysgerrighed og måske omsorg. Mon der er sket noget med vedkommende? Har personen fået nyt arbejde eller er de på ferie?

Ligesom tingene ændrer sig nogle gange i lokalområdet, så ændrer tingene sig også her i avisen for mig. Jeg er efter eget ønske fremover kun at finde her hver tredje uge, mod tidligere hver 14. dag. Jeg er her stadig, blot i en anden kontekst og i en anden rutine.