Livet på Vestegnen: Tilbage igen

Vestegnen - 08. august 2021 kl. 09:12 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen

Birgitte blogger om livet på Vestegnen - denne gang om at komme tilbage fra sommerferie. Hendes indlæg er det sidste på www.sn.dk/vestegnen - hvis man gerne vil følge Birgitte om hendes liv på Vestegnen, så kan man klikke ind på www.birgitte-b.dk

Velkommen tilbage fra sommerferie. Jeg har haft en dejlig én af slagsen og jeg tænker, at det danske sommervejr sådan helt overordnet ikke har været alt for slemt. Bevares, det kunne godt have været bedre, men alt i alt en helt ok sommer vejrmæssigt.

Jeg har været så heldig at være i sommerhus i to uger i Odsherred, som jeg holder meget af. Jeg holdt tidlig ferie, så jeg kom hjem til en meget tom Vestegn, der absolut var helt nede i ferie-gear. Faktisk kom jeg hjem til en rimelig død by. Helt i modsætning til sommerlandet, jeg havde forladt, hvor der var fyldt med gæster og liv. Herhjemme var meget stille, især fordi mange af de lokale butikker havde ferielukket.

Det tog også lidt tid at vænne sig fra stilheden i sommerlandet til Vestegnen, hvor der altid er lidt liv og lyd døgnet rundt. Her er ingen rådyr i haven. Til gengæld så jeg en stor rotte løbe over gaden. Og her er lyst om natten, modsat det store bælgmørke i sommerhuset. Selv i tiden med de lyse nætter, så er der mørkt om natten i sommerhuset. Helt modsat er det hjemme på Vestegnen med gadelys og mange lys fra huse og lejligheder, skilte og butikker.

Min løbetur føltes til gengæld uendelig meget lettere, da jeg forlod sommerlandet med høje bakker og kuperet terræn. Her på Vestegnen er der (dejlig) fladt, men også masser af asfalt og fortove. Farvel til usikkerheden med at løbe på vejen og til grus og sten i skoene. Og heldigvis blev det også en glædeligt gensyn med min cykel, som ikke kom med i sommerhus, men nu er i gang igen på vores mange cykelstier.

Stranden og et dyp i havet har været flittigt brugt både i sommerhus og på Vestegnen. Jeg er simpelthen vild med at afslutte en varm dag med en kølig svømmetur. Det er noget nær det bedste jeg ved om sommeren - at vi har stranden så tæt på her på Vestegnen.

Ellers håber jeg, at I alle har haft en skøn sommer. Om I har været hjemme på Vestegnen eller ude eller en kombination af begge dele. Må jeres sommer have været fyldt med de bedste ting - masser af is, grillmad, strandture, sol og en god portion afslapningsferie. Til alle jer, der stadig har ferie i vente, så ønsker jeg en rigtig god ferie (selv om jeg er ret misundelig på alle, som stadig har sol og sommer til gode).