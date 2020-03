Tag en tur på det lokale bibliotek.

Send til din ven. X Artiklen: Livet på Vestegnen: Tag en tur på biblioteket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livet på Vestegnen: Tag en tur på biblioteket

Vestegnen - 08. marts 2020 kl. 07:13 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen. Hun opfordrer til en tur på et af Vestegnens biblioteker, der har meget at byde på. Her er hendes indlæg:

Jeg har altid været en læsehest. Helt fra jeg var lille. For mig er det at læse næsten meditativt. Jeg finder stor ro ved at læse bøger. Jeg har selvfølgelig haft perioder, hvor jeg ikke læste så meget. Da mine børn var helt små, var energien til at læse ikke stor. Og de perioder hvor jeg har studeret, har der været knap så meget tid til bøger, der ikke var studierelevante.

Jeg elsker bøger og jeg elsker bibliotekerne. Der er mange lokale biblioteker på Vestegnen. Flere af dem er rigtig gamle med mange år bag sig. Det betyder dog ikke, at bibliotekerne står stille og er nogle støvede lokaler med grå mennesker i. Mange af dem er farverige og indbydende med gode opstillinger af bøger og små kroge med lænestole, hvor man kan nyde bøger og ugeblade. Bibliotekerne har også mange gode tiltag til at få folk til at læse. Læsekonkurrencer, boganmeldelser og anbefalinger, opstillinger i emner, læseklubber og meget andet.

Selv om der er mange udmærkede selvbetjeningsløsninger, så vil jeg også gerne stærkt anbefale, at man finder et lokalt bibliotek og får hjælp og vejledning af en bibliotekar. De kan altså noget. Ofte både på det litterære udvalg, men også på det faglige. De er eksperter i at finde det, som du ikke vidste, du manglede. Om det er studiebøger eller de nyeste romaner.

Jeg læser flere bøger om måneden. Jeg finder ofte de nyeste titler og låner dem som 14 dages lån. Måske du tænker, at du ikke kan nå at læse en bog på 14 dage? Men hvis man slukker fjernsynet et par aftener eller sætter sig ud på altanen i en time i forårssolen, så tror jeg de fleste vil blive forbavset over, hvor meget man kan nå at læse. Eller måske er du til lydbøger? Jeg er ikke så god til lydbøger, men jeg kender flere, der er meget begejstrede for dem. Specielt pendlere og dem, der kører meget i bil anbefaler det.

Der er en vigtighed i at give glæden ved at læse videre til vores børn. Det kan være en svær opgave. Her kan bibliotekerne hjælpe - om end det bare er med en anbefaling af en tegneserie. Der er nemlig det med læsning, at det udvider sproget og giver et større ordforråd. Så prøv at finde det lokale bibliotek og gå på opdagelse. Der er helt sikkert noget, der kunne falde i din smag. Vi har nemlig mange gode biblioteker her på Vestegnen.